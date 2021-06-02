У Конгресі США вимагають жорстко вдарити санкціями по Північному потоку-2 через Україну

У США заявили про необхідність санкцій проти Північного потоку-2 / Getty Images

Уряд Сполучених Штатів має скасувати обмеження на санкції проти компанії-оператора газопроводу Північний потік-2, йдеться в листі-зверненні 20 членів Конгресу США від Республіканської партії до глави Держдепартаменту.

Як йдеться в опублікованому документі, обґрунтування, надане Конгресом про скасування санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG і її гендиректора Маттіаса Варніга викликає питання.

"Ми вимагаємо, щоб ви негайно усунули ці непродумані винятки (про санкції - ред.) і застосували обов'язкові повноваження, прийняті Конгресом", - сказано в документі.

Американські конгресмени наполягають, що затвердження Держдепу негативному впливі санкцій на відносини США з Німеччиною, ЄС та іншими європейськими союзниками і партнерами повністю не відповідає позиції країн Центральної та Східної Європи, включаючи Україну.

У листі конгресменів звертається увага на те, що тменно ці союзники і партнери мають найбільші проблеми з безпекою та економікою, що пов'язані з новим газопроводом.

Американські законодавці впевнені в тому, що жорсткі і однозначні публічні заяви з питання СП-2 потрібно поєднувати з жорсткими і однозначними діями.

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