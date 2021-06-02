У Конгресі США вимагають жорстко вдарити санкціями по Північному потоку-2 через Україну

Від Держдепу США зажадали скасувати обмеження на санкції проти компанії-оператора ПП-2.
Уряд Сполучених Штатів має скасувати обмеження на санкції проти компанії-оператора газопроводу Північний потік-2, йдеться в листі-зверненні 20 членів Конгресу США від Республіканської партії до глави Держдепартаменту.
Як йдеться в опублікованому документі, обґрунтування, надане Конгресом про скасування санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG і її гендиректора Маттіаса Варніга викликає питання.
"Ми вимагаємо, щоб ви негайно усунули ці непродумані винятки (про санкції - ред.) і застосували обов'язкові повноваження, прийняті Конгресом", - сказано в документі.
Американські конгресмени наполягають, що затвердження Держдепу негативному впливі санкцій на відносини США з Німеччиною, ЄС та іншими європейськими союзниками і партнерами повністю не відповідає позиції країн Центральної та Східної Європи, включаючи Україну.
У листі конгресменів звертається увага на те, що тменно ці союзники і партнери мають найбільші проблеми з безпекою та економікою, що пов'язані з новим газопроводом.
Американські законодавці впевнені в тому, що жорсткі і однозначні публічні заяви з питання СП-2 потрібно поєднувати з жорсткими і однозначними діями.
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Будівництво Північного потоку-2:
- Проект Північний потік-2 (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.
- Трубопровід проходить через виняткові економічні зони і територіальні води п'яти країн: Німеччини, Данії, Росії, Фінляндії та Швеції.
- Газопровід Північний потік - 2 побудований вже більш ніж на 90%.
- Новий трубопровід в обхід України планувалося побудувати до кінця 2019 року поряд з уже існуючим Північним потоком-1. Але через санкції США, передбачені законом про американський оборонний бюджет на 2020 рік, компанії, що займаються будівництвом газопроводу, не змогли його добудувати. Після цього Газпром вирішив добудувати газопровід власними силами.
- З 1 січня 2021 року набули чинності ще одні американські санкції, які фактично забороняють іноземним компаніям надавати послуги з тестування, контролю та сертифікації трубопроводу. Їм надано 30 днів на те, щоб покинути проект, інакше їм загрожують санкції.
- Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський Газпром. Фінансування проекту здійснюють європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.