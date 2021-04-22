Пєсков назвав умову, за якої Путін відповість Зеленському

Путін може особисто відповісти щодо ситуації, пов'язаної із зустріччю з Зеленським на Донбасі, вважає Дмитро Пєсков.
Російський президент Володимир Путін особисто висловить свою точку зору щодо ініціативи українського глави держави Володимира Зеленського з приводу зустрічі на Донбасі в тому випадку, якщо це буде необхідно. Про це заявив спікер Кремля Дмитро Пєсков.
"Так, президенту повідомлено. Якщо президент вважатиме за необхідне, він відповість сам. Мені наразі нема чого сказати", - цитує слова прессекретаря російського президента РИА Новости.читайте такожКулеба зробив заяву про реакцію Кремля щодо зустрічі Зеленського і Путіна
Крім того, на питання про можливість проведення зустрічі Путіна і Зеленського на Донбасі, Пєсков відповів, що йому більше нема чого додати щодо цього питання.
Перемовини Зеленського і Путіна
- В Офісі президента України 9 квітня заявляли про те, що адміністрація українського гаранта намагалася організувати перемовини з Кремлем після різкого загострення бойових дій на Донбасі. Однак Путін відмовився вести перемовини з Зеленським.
- 16 квітня за підсумками перемовини з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель український глава держави Володимир Зеленський сказав, що він планував поговорити і з Путіним. Однак Путін знову відмовився від дискусії.
- 20 квітня президент України Володимир Зеленський під час свого відеозвернення звернувся до президента РФ Володимира Путіна з пропозицією провести зустріч у зоні військового конфлікту на Донбасі.
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков 21 квітня уточнив, що Путін в курсі ініціативи Зеленського. Однак невідомо, чи вивчив детально російський президент це питання.
Автор: Андрій Ганжа