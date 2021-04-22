Пєсков назвав умову, за якої Путін відповість Зеленському

Путін може особисто відповісти на питання щодо проведення зустрічі із Зеленським на Донбасі - Пєсков / УНІАН

Російський президент Володимир Путін особисто висловить свою точку зору щодо ініціативи українського глави держави Володимира Зеленського з приводу зустрічі на Донбасі в тому випадку, якщо це буде необхідно. Про це заявив спікер Кремля Дмитро Пєсков.

"Так, президенту повідомлено. Якщо президент вважатиме за необхідне, він відповість сам. Мені наразі нема чого сказати", - цитує слова прессекретаря російського президента РИА Новости.читайте такожКулеба зробив заяву про реакцію Кремля щодо зустрічі Зеленського і Путіна

Крім того, на питання про можливість проведення зустрічі Путіна і Зеленського на Донбасі, Пєсков відповів, що йому більше нема чого додати щодо цього питання.

Перемовини Зеленського і Путіна