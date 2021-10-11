У Кремлі занепокоєні погіршенням стану здоров'я Путіна

Володимир Путін хворий і постійно кашляє / Фото Reuters

Президент Росії Володимир Путін серйозно хворий - під час наради в понеділок, 11 жовтня, він постійно кашляв.

Як пише Інтерфакс, зокрема, тему про стан свого здоров'я Путін підняв на нараді з розвитку аграрно-промислового комплексу, де він "кілька разів покашлював".

За його словами, він просто "застудився після занять спортом на повітрі".

Пізніше на оперативній нараді з членами Радбезу увагу на кашель Путіна звернула голова Ради Федерації Валентина Матвієнко. Вона висловила стурбованість його здоров'ям, на що той відповів:

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"Не турбуйтеся, все нормально. Не тільки на COVID-19, але і на інші інфекції беруть тести практично в щоденному режимі. Просто на повітрі прохолодно було, порухався активніше, нічого страшного не відбувається".

Раніше Главред писав про те, що президент РФ Володимир Путін страждає на хворобу, яка пов'язана з пам'яттю, психікою і ментальністю людини, заявив його однокурсник Юрій Швець.

До останнього часу вона вважалася невиліковною.

"Хоча від неї раптово не вмирають, але деградація відбувається досить стабільно, протягом кілька років вона помітно робить людину недієздатною, нездатною схвалювати рішення", - говорить співрозмовник.