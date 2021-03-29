У Путіна зробили заяву на прохання Зеленського щодо Донбасу

У графіку Путіна наразі немає розмови з Зеленським - Пєсков / Фото Reuters

Наразі російський глава держави Володимир Путін не планує проведення перемовин з президентом України Володимиром Зеленським. Розмова буде організована в тому випадку, якщо з'явиться така необхідність, заявив у понеділок, 29 березня, спікер Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

За словами прессекретаря російського президента, у разі необхідності телефонна розмова Путіна і Зеленського може бути досить швидко організована.

"У планах президента РФ Володимира Путіна наразі немає розмови з президентом України Володимиром Зеленським, але за необхідності контакт може бути оперативно організований", - підкреслив Пєсков.читайте такожУ Кремлі відповіли на ініціативу Зеленського про зустріч з Путіним

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