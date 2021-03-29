У Путіна зробили заяву на прохання Зеленського щодо Донбасу

У Кремлі назвали умову перемовин Путіна і Зеленського.
Наразі російський глава держави Володимир Путін не планує проведення перемовин з президентом України Володимиром Зеленським. Розмова буде організована в тому випадку, якщо з'явиться така необхідність, заявив у понеділок, 29 березня, спікер Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.
За словами прессекретаря російського президента, у разі необхідності телефонна розмова Путіна і Зеленського може бути досить швидко організована.
"У планах президента РФ Володимира Путіна наразі немає розмови з президентом України Володимиром Зеленським, але за необхідності контакт може бути оперативно організований", - підкреслив Пєсков.читайте такожУ Кремлі відповіли на ініціативу Зеленського про зустріч з Путіним
Ситуація на Донбасі
- Російсько-терористичні війська 26 березня влаштували обстріл українських позицій поблизу Шумів. Загинули четверо українських військових. Двоє отримали поранення.
- Президент Зеленський приніс співчуття у зв'язку із загибеллю українських військових і закликав усіх лідерів країн нормандської четвірки докласти серйозних зусиль до збереження режиму припинення вогню на Донбасі.
- Раніше Зеленський заявляв, що якщо новий саміт в рамках нормандського формату не відбудеться, то він буде готовий піти на окремі перемовини з Путіним, Меркель і Макроном.
- Глава делегації України у ТКГ Леонід Кравчук вважає, що зустріч президента Володимира Зеленського і глави РФ Володимира Путіна дійсно може відбутися. На його думку, такий сценарій вірогідний у тому випадку, якщо не буде нового саміту у рамках нормандського формату.
Автор: Андрій Ганжа