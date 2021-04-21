У Кремлі відповіли на ініціативу Кравчука поговорити з Путіним

Пєсков відповів на ініціативу Кравчука поговорити з Путіним / Reuters

Президент Росії Володимир Путін поки не в курсі пропозиції першого президента України, глави делегації Києва в контактній групі щодо Донбасу Леоніда Кравчука зустрітися з ним для обговорення врегулювання в регіоні, це нова ініціатива, заявив прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков.

"Це нова ідея. Поки (Путін - ред.) не знає", - сказав спікер Кремля, його цитує РИА Новости.

Зазначимо, перший президент України і голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що не проти зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним і розповів, як би пройшла його розмова.

"Сам би я поїхав, мені є що сказати Путіну, з чим звернутися до кремлівських політиків, які роздувають ненависть до України. Як писав Солженіцин: у Росії немає друзів, є або вороги, або холуї. Україна - ворог, а Лукашенко і Білорусь – холуї. Ось вам дві позиції російського керівництва", - сказав він.

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