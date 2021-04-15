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У Кремлі відповіли на нову ініціативу США щодо зустрічі Байдена і Путіна

15 квітня 2021, 14:26

Росія припускає впровадження відповідних санкцій проти США, сказав Дмитро Пєсков.

Пісок
Зустріч Путіна і Байдена найближчими тижнями організувати не вдасться - Пєсков / Reuters

Можливі нові санкції Вашингтона щодо Москви навряд чи позитивно позначаться на перспективах зустрічі президента Росії Володимира Путіна з господарем Білого дому Джо Байденом. Питання перемовин опрацьовується, проте двосторонню зустріч не можна організувати протягом найближчих тижнів. Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

Як повідомляє ТАСС, спікер Кремля вважає, що нові обмеження США щодо Росії не посприяють проведенню зустрічі Путіна і Байдена.

"Те, що обговорювані, ймовірні санкції жодним чином не сприятимуть такій зустрічі - це однозначно", - запевнив Пєсков.

Також, за його словами, зустріч не можна організувати протягом найближчих декількох тижнів. Це питання аналізується.

"Двосторонню зустріч, зрозуміло, не вийде так швидко організувати. Це питання, як і раніше, знаходиться в стадії аналізу", - сказав він, очевидно, у відповідь на слова держсекретаря США Блінкена про те, що Байден запропонував зустрітися з Путіним вже найближчим часом.

Також він додав, що у Кремлі наразі не готові коментувати неофіційну інформацію про можливі нові санкції Вашингтона проти Москви. Однак не виключений сценарій впровадження відповідних обмежень з боку РФ.читайте такожУ Кремлі заявили про умови Москви для зустрічі Путіна і Байдена

"Ми засуджуємо будь-які санкційні прагнення, вважаємо їх незаконними. У будь-якому випадку діє принцип взаємності в цій справі - взаємності так, щоб нам найкращим чином забезпечити свої інтереси", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Раніше агентство Bloomberg повідомило, що вже 15 квітня США мають намір впровадити нові санкції щодо Росії. Цього разу обмеження можуть бути спрямовані проти суверенного боргу РФ. Також Вашингтон планує запустити обмеження проти 12 фізичних і 20 юридичних осіб. Передбачається і висилка американських дипломатів.

Перемовини Байдена і Путіна

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