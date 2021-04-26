У Кремлі відповіли на заяву Зеленського про зустріч з Путіним

Зеленський заявив, що доручив Єрмаку зв'язатися з адміністрацією Путіна, щоб визначити терміни і місце зустрічі. Пєсков відповів на слова Зеленського.
Подробиць про місце і час можливої зустрічі президентів Росії та України Володимира Путіна і Володимира Зеленського поки немає, повідомив у понеділок, 26 квітня, спікер Кремля Дмитро Пєсков.
"Ні, поки деталей немає", - розповів Пєсков у коментарі ТАСС, відповідаючи на запитання, де і коли може відбутися російсько-український саміт.
Раніше у понеділок президент України Володимир Зеленський заявив журналістам, що дав доручення голові свого Офісу Андрію Єрмаку організувати його зустріч з Путіним.
"Мені здається, все йде до того, що ця зустріч відбудеться. Я дійсно запропонував, і ви це бачили, зустрітися на Донбасі. Президент РФ підтвердив бажання зустрітися, але запропонував мені зустрітися в Москві. Я вже дав завдання керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку, щоб він зв'язався з адміністрацією президента Путіна, і вони знайшли розуміння, визначили терміни і місце або місто, де ми можемо зустрітися. Я думаю, що головне - це суть, про що, а де - це вже деталі", - сказав Зеленський.
Переговори Путіна і Зеленського - про що йшлося раніше:
- Президент України Володимир Зеленський звернувся до глави Кремля Володимира Путіна з пропозицією провести зустріч на Донбасі з метою врегулювання збройної конфронтації.
- У відповідь на це російський президент Володимир Путін заявив, що Володимир Зеленський може приїхати до Москви, щоб обговорити відносини Росії та України. Але для обговорення припинення бойових дій на Донбасі Путін порадив Зеленському відправитися на переговори з ватажками бойовиків "ЛДНР".
- Віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що президент України Володимир Зеленський не поїде до Москви, щоб поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним.