У Кремлі відповіли на заяву Зеленського про зустріч з Путіним / Reuters

Подробиць про місце і час можливої зустрічі президентів Росії та України Володимира Путіна і Володимира Зеленського поки немає, повідомив у понеділок, 26 квітня, спікер Кремля Дмитро Пєсков.

"Ні, поки деталей немає", - розповів Пєсков у коментарі ТАСС, відповідаючи на запитання, де і коли може відбутися російсько-український саміт.

Раніше у понеділок президент України Володимир Зеленський заявив журналістам, що дав доручення голові свого Офісу Андрію Єрмаку організувати його зустріч з Путіним.

"Мені здається, все йде до того, що ця зустріч відбудеться. Я дійсно запропонував, і ви це бачили, зустрітися на Донбасі. Президент РФ підтвердив бажання зустрітися, але запропонував мені зустрітися в Москві. Я вже дав завдання керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку, щоб він зв'язався з адміністрацією президента Путіна, і вони знайшли розуміння, визначили терміни і місце або місто, де ми можемо зустрітися. Я думаю, що головне - це суть, про що, а де - це вже деталі", - сказав Зеленський.

Переговори Путіна і Зеленського - про що йшлося раніше: