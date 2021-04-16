У Кремлі розкрили нові деталі розмови Путіна і Байдена

Путін пропонував Байдену провести зустріч найближчими днями - Пєсков / Reuters

Саме російський президент Володимир Путін запропонував президенту США Джо Байдену провести зустріч у найближчі декілька днів або в будь-який час пізніше. Жодних додаткових умов для проведення перемовин глава Кремля не називав. Заява Байдена про зустріч перетинається з ініціативою, озвученою Путіним. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Як повідомляє ТАСС, у п'ятницю, 16 квітня, спікер Кремля сказав російським журналістам про те, що Путін пропонував Байдену провести зустріч вже найближчими днями. Причому без будь-яких умов.

"Президент Путін говорив про те, щоб провести зустріч у найближчі декілька днів або в будь-який час пізніше. Про будь-які умови він не казав", - сказав Пєсков.

За його словами, ініціатива Байдена про зустріч з Путіним схожа на той варіант перемовин, який запропонував російський президент. У Кремлі мають намір проаналізувати ситуацію. Відповідь Москви буде після того, як рішення прийме Володимир Путін.

"Що стосується самого виступу президента Байдена, то пропозиція про зустріч багато в чому перетинається з пропозицією, яку раніше озвучив президент Путін. Зрозуміло, буде потрібен якийсь час, щоб проаналізувати цю пропозицію, і відповідно до рішення глави держави відповідь буде дана в такій формі і тоді, коли прийме рішення президент Росії", - додав представник Кремля.читайте такожУ Кремлі заявили про умови Москви для зустрічі Путіна і Байдена

Також він підкреслив, що Росія і США не можуть домовитися про співпрацю, за якої будуть дотримуватися інтереси двох держав. Однак Москва і Вашингтон готові йти на діалог для нормалізації відносин.

Примітно, у заяві Кремля за підсумками телефонних перемовин Путіна і Байдена зазначено, що саме американський президент став ініціатором проведення зустрічі на вищому рівні.

У повідомленні Білого дому також зазначено, що конкретно Байден запропонував Путіну провести перемовини.

Перемовини Байдена і Путіна