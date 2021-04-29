У Кремлі розкрили плани Москви у разі відключення Росії від SWIFT

Москва не має наміру змінювати свою політику через тиск Заходу, стверджує Дмитро Пєсков.
Росії вдасться в короткі терміни знайти інші міжнародні системи міжбанківських платежів в тому випадку, якщо Захід відключить державу від SWIFT. Долар в російських торгових операціях поступово витісняється, тоді як Москва не буде коригувати свою політику через зовнішній тиск. Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.
"Якщо SWIFT як якась послуга покаже свою ненадійність, ми живемо в настільки розвиненому світі, що аналоги або "байпаси" або замінники цієї системи будуть знайдені дуже швидко", - цитує його інформагентство ТАСС.
За слова Пєскова, Росія поступово відмовляється від використання долара в своїх торгових операціях і не має наміру вносити корективи до своєї політики через тиск з боку держав західного світу.читайте такожУ Лаврова пояснили дії Росії у разі відключення від SWIFT
"Неможливо ні в чому обмежити Росію. Так, можна намагатися її стримувати, можна натискати на горло своїм союзникам і змушувати їх не купувати озброєння, але це не змусить Росію змінити політику", - підкреслив Дмитро Пєсков.
Відключення Росії від SWIFT
- Лідер Європейської народної партії у Європарламенті Манфред Вебер заявляв, що Захід повинен впровадити нові санкції проти Росії через загострення ситуації на Донбасі і погіршення здоров'я опозиціонера Олексія Навального. За умови посилення збройної конфронтації РФ проти України, на його думку, потрібно запустити обмеження проти російських олігархів і відключити Москву від SWIFT.
- У Держдумі у відповідь сказали, що в новому загостренні збройного конфлікту на Донбасі нібито може бути винна тільки Україна, і розкритикували слова Вебера, назвавши його заяву "популістською" і "безпідставною".
- Глава МЗС РФ Сергій Лавров 13 квітня під час візиту до Ірану в коментарі агентству IRNA заявив про те, що Москва шукає можливості, щоб відмовитися від долара у фінансових розрахунках з іншими країнами. За його словами, росіяни працюють над тим, щоб відмовитися від платіжних систем Заходу.