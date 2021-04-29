У Кремлі розкрили плани Москви у разі відключення Росії від SWIFT

У Путіна заявили, що Росія швидко знайде альтернативу SWIFT / Reuters

Росії вдасться в короткі терміни знайти інші міжнародні системи міжбанківських платежів в тому випадку, якщо Захід відключить державу від SWIFT. Долар в російських торгових операціях поступово витісняється, тоді як Москва не буде коригувати свою політику через зовнішній тиск. Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

"Якщо SWIFT як якась послуга покаже свою ненадійність, ми живемо в настільки розвиненому світі, що аналоги або "байпаси" або замінники цієї системи будуть знайдені дуже швидко", - цитує його інформагентство ТАСС.

За слова Пєскова, Росія поступово відмовляється від використання долара в своїх торгових операціях і не має наміру вносити корективи до своєї політики через тиск з боку держав західного світу.читайте такожУ Лаврова пояснили дії Росії у разі відключення від SWIFT

"Неможливо ні в чому обмежити Росію. Так, можна намагатися її стримувати, можна натискати на горло своїм союзникам і змушувати їх не купувати озброєння, але це не змусить Росію змінити політику", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Відключення Росії від SWIFT