У Кремлі розкрили плани на перемовини Путіна і Байдена, пояснивши слова про "вбивцю"

Спікер Кремля Дмитро Пєсков назвав дві теми, які мають намір обговорити Путін і Байден.
Слова президента США Джо Байдена на адресу господаря Кремля Володимира Путіна про "вбивцю" не стануть головною темою перемовин на зустріч двох глав держав. Під час зустрічі обговорюватимуться два ключових питання - стратегічна стабільність і двосторонні відносини Москви і Вашингтона. Про це заявив спікер Кремля Дмитро Пєсков.
Як повідомляє Інтерфакс, прессекретар російського президента сказав, що резонансна заява Байдена на адресу Путіна в якості головної теми на двосторонній зустрічі обговорюватися не буде. Сторони зроблять акцент на проблемах російсько-американських відносин і стратегічної стабільності.
"Ви знаєте, напевно, цей інцидент - це не головне. Все ж таки мова, звичайно, йде про стратстабільність. Це хвилює весь світ. Стосується всього світу. І наших двосторонніх відносин. Ось це ось головні теми, які на порядку денному", - уточнив Пєсков.читайте такожЗустріч Путіна Байдена відбудеться за однієї умови - Пєсков
При цьому він підкреслив, що розповість пресі деталі можливого саміту після того, як з'явиться більш детальна інформація.
Відносини США і Росії
- Американський президент Джо Байден в інтерв'ю 17 березня погодився із заявою журналіста, згідно з якою Володимир Путін є "вбивцею". Він також сказав, що господар Кремля "заплатить ціну" за російське втручання у вибори у США.
- Росія 18 березня у зв'язку з цим інцидентом прийняла рішення відкликати посла у Вашингтоні Анатолія Антонова для консультацій.
- Пізніше президент РФ Володимир Путін відповів на слова Джо Байдена. Він побажав главі Білого дому здоров'я і сказав, що "хто так обзивається, той сам так називається".
- 13 квітня Байден поговорив телефоном з Путіним. Він попередив російського президента про санкції і запропонував зустріч на території однієї з європейських країн.
- 15 квітня США впровадили нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапила діяльність 6 технологічних компаній, а також 32 фізичних і юридичних осіб. Також у Вашингтоні вирішили вислати 10 російських дипломатів.
- Наступного дня, 16 квітня, Росія впровадила відповідні обмеження проти США. Москва внесла американських високопосадовців до "чорного списку" і заборонила їм в'їзд на територію РФ.
- Незважаючи на ускладнення відносин Вашингтона і Москви, сторони, як і раніше, мають намір провести саміт. Президент США Джо Байден 10 травня підтвердив такі наміри з боку американської держави.
- Радник Байдена Джейк Салліван вважає, що зустріч Байдена і Путіна відбудеться влітку 2021 року у Європі.