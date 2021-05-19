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У Кремлі розкрили плани на перемовини Путіна і Байдена, пояснивши слова про "вбивцю"

19 травня 2021, 16:36

Спікер Кремля Дмитро Пєсков назвав дві теми, які мають намір обговорити Путін і Байден.

Пісок
Резонансні слова Байдена на адресу Путіна президенти особливо не обговорюватимуть - Пєсков / Reuters

Слова президента США Джо Байдена на адресу господаря Кремля Володимира Путіна про "вбивцю" не стануть головною темою перемовин на зустріч двох глав держав. Під час зустрічі обговорюватимуться два ключових питання - стратегічна стабільність і двосторонні відносини Москви і Вашингтона. Про це заявив спікер Кремля Дмитро Пєсков.

Як повідомляє Інтерфакс, прессекретар російського президента сказав, що резонансна заява Байдена на адресу Путіна в якості головної теми на двосторонній зустрічі обговорюватися не буде. Сторони зроблять акцент на проблемах російсько-американських відносин і стратегічної стабільності.

"Ви знаєте, напевно, цей інцидент - це не головне. Все ж таки мова, звичайно, йде про стратстабільність. Це хвилює весь світ. Стосується всього світу. І наших двосторонніх відносин. Ось це ось головні теми, які на порядку денному", - уточнив Пєсков.читайте такожЗустріч Путіна Байдена відбудеться за однієї умови - Пєсков

При цьому він підкреслив, що розповість пресі деталі можливого саміту після того, як з'явиться більш детальна інформація.

Відносини США і Росії

новини Росії новини США Кремль Володимир Путін Джо Байден Дмитро Пєсков
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