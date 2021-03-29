У Кремлі розкрили плани Путіна щодо перемовин з Байденом

На саміт з питань клімату США запросили і лідера КНР Сі Цзіньпіна.
Москва має намір розглянути запрошення президента США Джо Байдена російському главі держави Володимиру Путіну взяти участь в онлайн-саміті з клімату, який планує провести Вашингтон 22-23 квітня. Однак наразі у Кремлі не готові сказати, чи візьме Путін участь у заході, сказав прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.
"Воно буде розглянуто у відповідному порядку. Тема ця дуже важлива, звичайно, і якщо воно вже надійшло по офіційних каналах, то воно буде розглянуто у відповідному порядку", - сказав Пєсков.
Також він додав, що Росія зацікавлена у вирішенні питань щодо врегулювання ситуації з кліматом і перебуває у Паризькій конвенції. Однак у Москві на наразі точно не знають, чи буде глава РФ брати участь у саміті.
"Ви знаєте, що Росія є учасником Паризької конвенції, що займає дуже відповідальну позицію наша країна, послідовну. Але що стосується безпосередньо ось цього саміту, напевно, буде потрібен якийсь час перед тим, як буде ясність щодо участі", - підкреслив Дмитро Пєсков.читайте такожУ Кремлі розкрили плани Путіна щодо США після заяви Байдена
Нагадаємо, Білий Дім 26 березня офіційно підтвердив інформацію, згідно з якою Байден запросив 40 світових лідерів на онлайн-саміт з питань клімату. Також взяти участь у заході запросили і главу КНР Сі Цзіньпіна. Байден підтвердив запрошення Путіна і Цзіньпіна, однак підкреслив, що наразі не говорив з ними з цього питання.
Відносини Росії і США
- Президент США Джо Байден 17 березня в інтерв'ю АВС погодився з думкою журналіста про те, що російський глава держави Володимир Путін є "вбивцею". Також він сказав, що Путіна буде притягнуто до відповідальності за втручання Росії в американські вибори.
- Наступного дня, 18 березня, Росія відкликала посла Анатолія Антонова з США. Дипломат прибув до Москви для участі в консультаціях через ситуацію, що трапилася.
- Володимир Путін у відповідь побажав Байдену здоров'я і заявив, що "хто так обзивається, той сам так називається".
- Також Путін викликав Байдена на дебати, які запропонував провести в прямому ефірі.
- У Байдена у відповідь сказали, що президент США не братиме участі в дискусіях, тому що вже провів з Путіним телефонні перемовини.