У Кремлі розкрили плани Путіна щодо перемовин з Байденом

Путін розгляне можливість участі в онлайн саміті з клімату - Пєсков / Reuters

Москва має намір розглянути запрошення президента США Джо Байдена російському главі держави Володимиру Путіну взяти участь в онлайн-саміті з клімату, який планує провести Вашингтон 22-23 квітня. Однак наразі у Кремлі не готові сказати, чи візьме Путін участь у заході, сказав прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

"Воно буде розглянуто у відповідному порядку. Тема ця дуже важлива, звичайно, і якщо воно вже надійшло по офіційних каналах, то воно буде розглянуто у відповідному порядку", - сказав Пєсков.

Також він додав, що Росія зацікавлена у вирішенні питань щодо врегулювання ситуації з кліматом і перебуває у Паризькій конвенції. Однак у Москві на наразі точно не знають, чи буде глава РФ брати участь у саміті.

"Ви знаєте, що Росія є учасником Паризької конвенції, що займає дуже відповідальну позицію наша країна, послідовну. Але що стосується безпосередньо ось цього саміту, напевно, буде потрібен якийсь час перед тим, як буде ясність щодо участі", - підкреслив Дмитро Пєсков.читайте такожУ Кремлі розкрили плани Путіна щодо США після заяви Байдена

Нагадаємо, Білий Дім 26 березня офіційно підтвердив інформацію, згідно з якою Байден запросив 40 світових лідерів на онлайн-саміт з питань клімату. Також взяти участь у заході запросили і главу КНР Сі Цзіньпіна. Байден підтвердив запрошення Путіна і Цзіньпіна, однак підкреслив, що наразі не говорив з ними з цього питання.

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