У Кремлі розповіли про умови участі Путіна в саміті Байдена

Відповіді на питання, які цікавлять Кремль, Москва стала отримувати лише в останні дні, сказав Дмитро Пєсков.
Питання участі президента РФ Володимира Путіна у віртуальному саміті з клімату, на який господар Білого дому Джо Байден запросив главу Кремля, буде затверджено тільки після того, як Москва отримає конкретну інформацію про організацію заходу і про те, хто керуватиме самітом. Про це заявив прессекретар російського глави держави Дмитро Пєсков.
"Нам треба проаналізувати спочатку вводні про те, як він (саміт) проходитиме, хто виступатиме, як, в якій черговості, що буде вважатися підсумком, хто головуватиме", - сказав спікер Кремля, повідомляє ТАСС.
За його словами, у Москві стали отримувати інформацію щодо цих питань "тільки останніми днями". У Кремлі приймуть рішення після того, як ситуація повністю проясниться.читайте такожДипломат розкрив ударний план США і Байдена проти Росії
"І нам потрібно їх ретельно проаналізувати перед тим, як буде прийнято рішення про участь президента", - підкреслив Дмитро Пєсков.
Саміт з клімату
- У Білому домі 26 березня офіційно заявили про те, що президент США Джо Байден запросив 40 світових лідерів на онлайн-саміт, в рамках якого повинні обговорюватися питання зміни клімату. Байден особисто підтвердив, що серед запрошених - російський президент Володимир Путін і глава КНР Сі Цзіньпін. Захід має пройти 22-23 квітня.
- У Кремлі 29 березня сказали, що Москва розгляне відповідне запрошення Байдена. Однак на той момент у російського глави держави не могли точно відповісти на питання про участь Путіна в саміті з клімату.