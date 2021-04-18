У Кремлі розповіли про умови участі Путіна в саміті Байдена

Дискусія Путіна і Байдена в рамках саміту з клімату може відбутися 22-23 квітня / Reuters

Питання участі президента РФ Володимира Путіна у віртуальному саміті з клімату, на який господар Білого дому Джо Байден запросив главу Кремля, буде затверджено тільки після того, як Москва отримає конкретну інформацію про організацію заходу і про те, хто керуватиме самітом. Про це заявив прессекретар російського глави держави Дмитро Пєсков.

"Нам треба проаналізувати спочатку вводні про те, як він (саміт) проходитиме, хто виступатиме, як, в якій черговості, що буде вважатися підсумком, хто головуватиме", - сказав спікер Кремля, повідомляє ТАСС.

За його словами, у Москві стали отримувати інформацію щодо цих питань "тільки останніми днями". У Кремлі приймуть рішення після того, як ситуація повністю проясниться.читайте такожДипломат розкрив ударний план США і Байдена проти Росії

"І нам потрібно їх ретельно проаналізувати перед тим, як буде прийнято рішення про участь президента", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Саміт з клімату