У Кремлі розповіли, коли Путін зустрінеться з Байденом / Reuters

Зустріч глави Кремля Володимира Путіна і президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена планується влітку, заявив у понеділок, 26 квітня, прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков.

"Дійсно, певні пропозиції були озвучені, дати я поки підтвердити не можу. Поки ніяких домовленостей щодо дат немає. Мова дійсно йде про літні місяці, ще треба проаналізувати багато різних факторів, щоб вийти на якісь остаточні домовленості", - сказав Пєсков, його цитує ТАСС.

Також він зазначив, що поки немає інформації про те, де відбудеться ця зустріч.

"Поки не називалася жодна країна, [де може пройти зустріч]", - уточнив представник Кремля.

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