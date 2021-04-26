У Кремлі розповіли, коли Путін зустрінеться з Байденом

Пєсков підтвердив, що зустріч Путіна і Байдена відбудеться, і розкрив подробиці майбутнього рандеву.
Зустріч глави Кремля Володимира Путіна і президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена планується влітку, заявив у понеділок, 26 квітня, прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков.
"Дійсно, певні пропозиції були озвучені, дати я поки підтвердити не можу. Поки ніяких домовленостей щодо дат немає. Мова дійсно йде про літні місяці, ще треба проаналізувати багато різних факторів, щоб вийти на якісь остаточні домовленості", - сказав Пєсков, його цитує ТАСС.
Також він зазначив, що поки немає інформації про те, де відбудеться ця зустріч.
"Поки не називалася жодна країна, [де може пройти зустріч]", - уточнив представник Кремля.
Переговори Байдена і Путіна - про що йшлося раніше:
- 13 квітня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з господарем Кремля Володимиром Путіним. Під час дискусії він заявив про підтримку України, закликав Путіна припинити військовий тиск біля українських кордонів, і попередив про нові санкції Вашингтона щодо Москви. Також глава Білого дому запропонував Путіну провести зустріч на території однієї з європейських держав.
- 15 квітня США запровадили нові санкції проти РФ. Наступного дня Росія запровадила відповідні санкції щодо Штатів.
- Згодом у МЗС Росії зробили заяву про те, що Москва сумнівається в можливості проведення зустрічі Путіна і Байдена через нові санкції США.
- Радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван уточнював, що зустріч Байдена і Путіна пройде тільки за певних умов.
Автор: Адріана Бубновська