У Кремлі оголосили про реакцію Путіна щодо зустрічі із Зеленським на Донбасі

Путін знає про пропозицію Зеленського провести зустріч на Донбасі, сказав Дмитро Пєсков.
Президент РФ Володимир Путін знає про ідею президента України Володимира Зеленського про зустріч лідерів російської та української держав на Донбасі. Однак невідомо, чи ознайомився він конкретно з такою пропозицією через підготовку до робочих зустрічей і внутрішньополітичних питань у РФ. Про це заявив спікер Кремля Дмитро Пєсков.
"Путіну повідомлено про ідею Зеленського про зустріч на Донбасі, але немає впевненості, чи ознайомився він через підготовку до послання і робочих зустрічей", - цитує Пєскова РИА Новости.
Втім, він уточнив, що офіційних запитів на проведення зустрічі Путіна і Зеленського на Донбасі з Києва наразі не надходило.читайте такожУ РФ вибухнули заявою на адресу Зеленського через Путіна і Донбас
Крім того, за словами прессекретаря російського президента, останніми днями жодних запитів від Офісу президента України щодо перемовин з Путіним не було.
"Останніми днями запитів на спілкування не було", - підкреслив Дмитро Пєсков.
Перемовини Зеленського і Путіна
- У Офісі президента України Володимира Зеленського 9 квітня розповіли про те, що після того, як в зоні російсько-українського конфлікту на Донбасі відбулося різке загострення, президентська адміністрація відправила запит на перемовини з лідерами нормандської четвірки. Проте, Путін відмовився від дискусії із Зеленським.
- Зеленський 16 квітня за підсумками перемовин з президентом Франції Макроном і канцлером ФРН Меркель заявив, що він планував поговорити і з главою РФ, однак Путін вирішив не брати участь у дискусії щодо Донбасу.
- 20 квітня президент Володимир Зеленський звернувся до російського глави держави Володимира Путіна російською мовою і запропонував провести зустріч у будь-якій точці Донецької та Луганської областей, де продовжують йти бойові дії.