У Кремлі оголосили про реакцію Путіна щодо зустрічі із Зеленським на Донбасі

На офіційному рівні запитів з Києва щодо зустрічі Путіна і Зеленського на Донбасі наразі не надходило - Пєсков / Reuters

Президент РФ Володимир Путін знає про ідею президента України Володимира Зеленського про зустріч лідерів російської та української держав на Донбасі. Однак невідомо, чи ознайомився він конкретно з такою пропозицією через підготовку до робочих зустрічей і внутрішньополітичних питань у РФ. Про це заявив спікер Кремля Дмитро Пєсков.

"Путіну повідомлено про ідею Зеленського про зустріч на Донбасі, але немає впевненості, чи ознайомився він через підготовку до послання і робочих зустрічей", - цитує Пєскова РИА Новости.

Втім, він уточнив, що офіційних запитів на проведення зустрічі Путіна і Зеленського на Донбасі з Києва наразі не надходило.читайте такожУ РФ вибухнули заявою на адресу Зеленського через Путіна і Донбас

Крім того, за словами прессекретаря російського президента, останніми днями жодних запитів від Офісу президента України щодо перемовин з Путіним не було.

"Останніми днями запитів на спілкування не було", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Перемовини Зеленського і Путіна