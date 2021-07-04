"Президент - не демократ": у Кремлі вибухнули умовою щодо зустрічі Путіна і Зеленського

В Україні відкривають кримінальні справи проти політичних опонентів Зеленського - Пєсков / УНІАН

Зустріч президента Росії Володимира Путіна з українським главою держави Володимиром Зеленським залежить від вирішення питань, пов'язаних з виконанням Мінських угод щодо Донбасу, і політики президента України в ситуації з "позбавленням від конкурентів". Про це заявив спікер Кремля Дмитро Пєсков.

У ефірі телеканалу Росія 1 він сказав про те, що Москва наразі не підтримує зустріч Путіна і Зеленського через "невиконання" Україною Мінських угод.

Крім того, за його словами, Зеленський, порівняно з початком своєї президентської каденції, нібито припинив проводити демократичну політику, і мовляв, намагається позбутися своїх політичних опонентів за допомогою кримінальних справ.

"Ви казали, що не так з Україною, що, до речі, напевно, ускладнює втілення ідеї про двосторонню зустріч. Крім ось цього основного моменту про невиконання Мінських домовленостей, ще, напевно, і той факт, що президент Зеленський з самого початку виглядав як дуже сучасний, демократичний президент, який несе порядок і демократію в свою країну. І, звичайно, ось цей настрій, він явно не корелюється з абсолютно безпрецедентним тиском на політичних опонентів, на бажанні позбутися своїх успішних політичних опонентів шляхом відкриття кримінальної справи", - підкреслив Дмитро Пєсков.читайте такожЗрив зустрічі Зеленського і Путіна: на Банковій пояснили заяви Кремля

Нагадаємо, 2 липня спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що наразі Москва і Київ не ведуть конкретних перемовин щодо організації зустрічі Путіна і Зеленського. За його словами, заяви Зеленського про те, що росіяни і українці не є одним народом, гальмують розвиток перемовного процесу.

Зустріч Зеленського і Путіна