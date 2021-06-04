У Кремлі зробили заяву про перемовини Путіна і Байдена щодо України

Путін і Байден можуть обговорити питання України - Пєсков / Reuters

Президент РФ Володимир Путін і господар Білого дому Джо Байден на американо-російському саміті можуть обговорити питання України. Чіткого перемовного порядку денного перемовин не буде, проте відомо, що в першу чергу сторони мають намір поговорити про відносини Москви і Вашингтона. Діалог Путіна і Байдена пройде у форматах віч-на-віч і за участю делегацій. Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

Як повідомляє ТАСС, спікер Кремля припустив, що сторони можуть обговорити питання української держави.

"Не виключаємо, що тема України може порушуватися", - розповів Пєсков.

Крім того, за словами прессекретаря російського президента, Москва готова говорити з Вашингтоном і щодо ситуації у Білорусі, якщо американці піднімуть цю тему. Однак суттєву частину перемовин займе обговорення питання американо-російських відносин.

"Фіксована повістка - її і не буде. У будь-якому випадку значна частина часу буде відведена тим питанням, які глави держави захочуть озвучити", - зазначив він.

Також спікер глави РФ додав, що Путін і Байден проведуть перемовини в двох форматах – віч-на-віч і за участю делегацій.

"Але в якій пропорції - наразі це все узгоджується", - підкреслив Дмитро Пєсков.читайте такожПєсков розповів, про що ще говоритимуть Путін і Байден у Женеві

Нагадаємо, раніше посол України у Німеччині Андрій Мельник сказав, що Джо Байден на саміті у Женеві може запропонувати угоду Володимиру Путіну. Росію можуть повернути на світову політичну арену, проте в такому випадку Москва повинна дати гарантії виведення військ з Донбасу.

Зустріч Байдена і Путіна

24 травня відбулися консультації США та Росії перед самітом двох держав у Женеві та зустріччю президентів Джо Байдена та Володимира Путіна. За підсумками дискусії сторони підтвердили намір провести відповідний захід і опублікували заяви.

25 травня в Білому домі і Кремлі зробили офіційні заяви про те, що американо-російський саміт відбудеться 16 червня у Женеві.

2 червня спікер Кремля Дмитро Пєсков сказав, що під час перемовин Байден і Путін мають намір обговорити ситуацію у сфері кібербезпеки.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі також заявила, що Байден планує поговорити з Путіним про хакерські атаки. Вона не виключила сценарію застосування США нових заходів проти Росії через кібератаки на компанію JBS.