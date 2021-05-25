У Кремлі зробили заяву щодо термінів і місця зустрічі Байдена і Путіна

Порядок денний зустрічі Путіна і Байдена наразі рано обговорювати - Пєсков / Reuters

У Росії найближчим часом мають намір зробити офіційну заяву щодо проведення зустрічі президента Володимира Путіна з господарем Білого дому Джо Байденом, а також терміни і місце проведення заходу. На саміті РФ і США обговорюватимуться питання стратегічної стабільності і контролю над озброєннями. Про це заявив спікер Кремля Дмитро Пєсков.

"Я зараз утримаюся від якихось коментарів щодо цього питання, ми найближчим часом зробимо щодо цього повідомлення", - цитує його слова РИА Новости.

Також він додав, що на саміті двох держав сторони планують обговорити питання стратегічної стабільності та контролю над озброєннями. Однак про конкретний порядок денний стане відомо після того, як буде опубліковано офіційну заяву.

"Питання стабільності і контролю над озброєннями, безумовно, це та тематика, яка, напевно, стосується всіх країн світу, і, безумовно, стабільність і контроль над озброєннями буде на порядку денному однозначно. Але давайте все ж таки дочекаємося швидкої заяви щодо цього і потім вже обговорювати можливий порядок денний", - підкреслив Дмитро Пєсков.читайте такожУ Байдена зробили заяву про ситуацію щодо зустрічі з Путіним

Нагадаємо, 24 травня відбулися перемовини радника президента США з питань нацбезпеки Джейка Саллівана і секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева. Москва і Вашингтон назвали цю зустріч важливим етапом підготовки до саміту, про терміни і місце проведення якого обіцяли повідомити пізніше.

Зустріч Байдена і Путіна