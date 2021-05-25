У Кремлі зробили заяву щодо термінів і місця зустрічі Байдена і Путіна

Москва і Вашингтон обговорять питання стратегічної стабільності і контролю над озброєннями, сказав Дмитро Пєсков.
У Росії найближчим часом мають намір зробити офіційну заяву щодо проведення зустрічі президента Володимира Путіна з господарем Білого дому Джо Байденом, а також терміни і місце проведення заходу. На саміті РФ і США обговорюватимуться питання стратегічної стабільності і контролю над озброєннями. Про це заявив спікер Кремля Дмитро Пєсков.
"Я зараз утримаюся від якихось коментарів щодо цього питання, ми найближчим часом зробимо щодо цього повідомлення", - цитує його слова РИА Новости.
Також він додав, що на саміті двох держав сторони планують обговорити питання стратегічної стабільності та контролю над озброєннями. Однак про конкретний порядок денний стане відомо після того, як буде опубліковано офіційну заяву.
"Питання стабільності і контролю над озброєннями, безумовно, це та тематика, яка, напевно, стосується всіх країн світу, і, безумовно, стабільність і контроль над озброєннями буде на порядку денному однозначно. Але давайте все ж таки дочекаємося швидкої заяви щодо цього і потім вже обговорювати можливий порядок денний", - підкреслив Дмитро Пєсков.читайте такожУ Байдена зробили заяву про ситуацію щодо зустрічі з Путіним
Нагадаємо, 24 травня відбулися перемовини радника президента США з питань нацбезпеки Джейка Саллівана і секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева. Москва і Вашингтон назвали цю зустріч важливим етапом підготовки до саміту, про терміни і місце проведення якого обіцяли повідомити пізніше.
Зустріч Байдена і Путіна
- Президент США Джо Байден 13 квітня провів телефонні перемовини з господарем Кремля Володимиром Путіним. Під час розмови Байден запропонував Путіну провести зустріч у Європі з метою обговорення американо-російських відносин.
- Відносини США і Росії після цієї розмови погіршилися: Вашингтон і Москва обмінялися санкціями, а російська влада прийняла рішення включити Штати до списку недружніх країн.
- При цьому у Кремлі заявляли, що зустріч Путіна і Байдена може відбутися в найближчому майбутньому. Помічник глави РФ Юрій Ушаков казав, що саміт Росії і США може пройти в червні.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що перемовини Байдена і Путіна можуть відбутися найближчими тижнями. Місцем зустрічі може стати Ісландія.
- Швейцарська газета Tages-Anzeiger і американський телеканал NBC 24 травня повідомили, що зустріч Байдена і Путіна, швидше за все, відбудеться в найближчі два тижні у Женеві.