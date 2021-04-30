У Кремлі висловилися про зустріч Путіна і Зеленського

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков висловився про можливу зустріч очільника РФ з українським колегою Володимиром Зеленським.

Кремль чекає від української сторони пропозицій щодо зустрічі Путін – Зеленський, публікує слова спікера ТАСС.

За словами Пєскова, Київ не повідомив російській стороні бажаний порядок денний.

"Напевно, у робочому хоча б чи офіційному порядку нам мають бути передані й озвучені якісь пропозиції конкретні. Поки немає нічого...", – стверджує він.

Агресія Росії проти України

Відносини між Україною та Росією зіпсувалися після Революції гідності, яка почалася в Києві у листопаді 2013 року. В результаті революції владу втратив проросійський президент Віктор Янукович та втік до РФ.

Янукович закликав російську владу ввести війська в Україну.

У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" і оголосила півострів своєю територією.

У цьому ж році на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину території Донецької та Луганської областей й створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР".

На Донбасі наприкінці березня 2021 року загострився конфлікт, проросійські бойовики стали частіше обстрілювати позиції українських військових. У результаті одного з обстрілів загинули четверо захисників нашої країни.

Володимир Зеленський запросив переговори з Володимиром Путіним для обговорення ситуації й так і не отримав відповідь від російської сторони.

В останні дні березня також стало відомо, що РФ під виглядом навчань стягує війська до східного кордону України. Крім того, Росія перекидала свіжі сили у захоплений Крим.

Україна та її західні партнери вимагали від влади Росії відмовитися від загострення ситуації. Пізніше РФ почала повертати війська у місця постійної дислокації.