У Кремлі висловилися про зустріч Путіна і Зеленського

Спікер Путіна стверджує, що російська сторона дещо чекає від Києва.
Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков висловився про можливу зустріч очільника РФ з українським колегою Володимиром Зеленським.
Кремль чекає від української сторони пропозицій щодо зустрічі Путін – Зеленський, публікує слова спікера ТАСС.
За словами Пєскова, Київ не повідомив російській стороні бажаний порядок денний.
"Напевно, у робочому хоча б чи офіційному порядку нам мають бути передані й озвучені якісь пропозиції конкретні. Поки немає нічого...", – стверджує він.
Можлива зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна – що потрібно знати
- Зеленський 20 квітня під час відеозвернення звернувся до Росії й запропонував Путіну зустрітися у будь-якій точці Донбасу, в якій йдуть бої.
- Глава РФ говорив, що Зеленського готові прийняти у Москві для обговорення російсько-українських відносин, а ситуацію на Донбасі українській стороні варто обговорювати з представниками самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".
- Радник глави Офісу президента України Андрія Єрмака Михайло Подоляк говорив, що Зеленський хоче зустрітися з Путіним, щоб прискорити розв'язання конфлікту на Донбасі.
- Київ відмовляється від прямих переговорів з представниками "ЛДНР".
- Наш президент говорив, що зустріч з Путіним можна провести у Ватикані.
Агресія Росії проти України
Відносини між Україною та Росією зіпсувалися після Революції гідності, яка почалася в Києві у листопаді 2013 року. В результаті революції владу втратив проросійський президент Віктор Янукович та втік до РФ.
Янукович закликав російську владу ввести війська в Україну.
У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" і оголосила півострів своєю територією.
У цьому ж році на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину території Донецької та Луганської областей й створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР".
На Донбасі наприкінці березня 2021 року загострився конфлікт, проросійські бойовики стали частіше обстрілювати позиції українських військових. У результаті одного з обстрілів загинули четверо захисників нашої країни.
Володимир Зеленський запросив переговори з Володимиром Путіним для обговорення ситуації й так і не отримав відповідь від російської сторони.
В останні дні березня також стало відомо, що РФ під виглядом навчань стягує війська до східного кордону України. Крім того, Росія перекидала свіжі сили у захоплений Крим.
Україна та її західні партнери вимагали від влади Росії відмовитися від загострення ситуації. Пізніше РФ почала повертати війська у місця постійної дислокації.