У Кремлі взялися повчати Україну щодо рішень щодо Донбасу / Reuters

У Кремлі стверджують, що єдиний правильний крок для офіційного Києва – прямий діалог з бойовиками "ДНР" і "ЛНР", а також виконання Мінських угод. Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РИА Новости.

"Росія не є стороною цього конфлікту, і в Москві переконані, що єдиним правильним кроком для врегулювання може бути реалізація положень Мінського комплексу заходів, а також налагодження прямого діалогу з представниками і керівництвом двох самопроголошених республік", ‒ сказав Пєсков.

Так президентський спікер прокоментував чутки про можливі контакти між Адміністрацією президента Росії та офісом президента України в частині підготовки зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

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Переговори Зеленського і Путіна