У Кремлі взялися повчати Україну щодо рішень щодо Донбасу

Путінський спікер Дмитро Пєсков зробив детальну заяву, яка містить у собі рекомендації для офіційного Києва в питанні врегулювання конфліктів на Донбасі.
У Кремлі стверджують, що єдиний правильний крок для офіційного Києва – прямий діалог з бойовиками "ДНР" і "ЛНР", а також виконання Мінських угод. Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РИА Новости.
"Росія не є стороною цього конфлікту, і в Москві переконані, що єдиним правильним кроком для врегулювання може бути реалізація положень Мінського комплексу заходів, а також налагодження прямого діалогу з представниками і керівництвом двох самопроголошених республік", ‒ сказав Пєсков.
Так президентський спікер прокоментував чутки про можливі контакти між Адміністрацією президента Росії та офісом президента України в частині підготовки зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна.
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Переговори Зеленського і Путіна
- В офісі президента України 9 квітня заявляли про те, що адміністрація українського гаранта намагалася організувати переговори з Кремлем після різкого загострення бойових дій на Донбасі. Однак Путін відмовився вести переговори з Зеленським.
- 16 квітня за підсумками переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель український голова держави Володимир Зеленський сказав, що він планував поговорити і з Путіним. Однак Путін знову відмовився від дискусії.
- 20 квітня президент України Володимир Зеленський в ході свого відеозвернення звернувся до президента РФ Володимира Путіна з пропозицією провести зустріч у зоні військового конфлікту на Донбасі.
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков 21 квітня уточнив, що Путін в курсі ініціативи Зеленського. Однак невідомо, чи вивчив детально російський президент дане питання.