У Кремлі заявили, що Росія не становить загрозу для України

Пєсков підкреслив, що Росія не становить загрозу для жодної країни світу, включаючи Україну, але уважно ставиться до своєї власної безпеки.
Російська армія пересувається територією РФ як вважає за потрібне і де вважає за потрібне, ніхто не блукав і не блукає, заявив журналістам прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков. Також він повідомив, що Росія не становить загрозу для України.
"Ніхто не блукав і не блукає, і російська армія пересувається російською територією в тих напрямках, в яких вважає за потрібне, в тому вигляді, в якому вважає за потрібне для забезпечення безпеки, надійної безпеки нашої країни. Це не повинно ні у кого викликати ні найменшої стурбованості", - сказав Пєсков журналістам, які попросили його прокоментувати повідомлення про те, що російські військові частини пересуваються Ростовською областю з заклеєними номерами, повідомляє РИА Новости.
Пєсков підкреслив, що Росія не становить загрозу для жодної країни світу, включаючи Україну, але уважно ставиться до своєї власної безпеки.
"Росія не становить загрозу для жодної країни світу... у тому числі, звичайно, не становить загрозу для України. Але завжди дуже уважно ставиться до своєї власної безпеки", - додав Пєсков.
Ситуація на Донбасі - про що йшлося раніше:
- 26 березня російські незаконні збройні формування обстріляли позиції ООС на Донбасі поблизу Шумів. Унаслідок ворожого вогню загинули 4 українських військових. Через це президент України Володимир Зеленський закликав усіх лідерів країн нормандської четвірки докласти максимальних зусиль для того, щоб на Донбасі був повністю збережений режим припинення вогню.
- 30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зробив заяву, згідно з якою Росія підводить війська до кордонів України, мотивуючи свої дії планами щодо нових військових маневрів Захід 2021.
- 2 квітня прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, ситуація на лінії зіткнення на Донбасі є "вельми настрашливою".
- 2 квітня відбулися перші телефонні переговори президента України Володимира Зеленського з американським главою держави Джо Байденом. Під час дискусії глава США заявив про підтримку Вашингтоном української держави у військовому конфлікті на Донбасі.