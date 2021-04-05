У Кремлі заявили, що Росія не становить загрозу для України

Пєсков заявив, що Росія не становить загрозу для України / УНІАН

Російська армія пересувається територією РФ як вважає за потрібне і де вважає за потрібне, ніхто не блукав і не блукає, заявив журналістам прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков. Також він повідомив, що Росія не становить загрозу для України.

"Ніхто не блукав і не блукає, і російська армія пересувається російською територією в тих напрямках, в яких вважає за потрібне, в тому вигляді, в якому вважає за потрібне для забезпечення безпеки, надійної безпеки нашої країни. Це не повинно ні у кого викликати ні найменшої стурбованості", - сказав Пєсков журналістам, які попросили його прокоментувати повідомлення про те, що російські військові частини пересуваються Ростовською областю з заклеєними номерами, повідомляє РИА Новости.

Пєсков підкреслив, що Росія не становить загрозу для жодної країни світу, включаючи Україну, але уважно ставиться до своєї власної безпеки.

"Росія не становить загрозу для жодної країни світу... у тому числі, звичайно, не становить загрозу для України. Але завжди дуже уважно ставиться до своєї власної безпеки", - додав Пєсков.

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