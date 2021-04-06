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У Кремлі заявили про позицію Путіна щодо "захисту росіян" на Донбасі

6 квітня 2021, 15:52

Ситуація на Донбасі залишає бажати кращого, стверджує Дмитро Пєсков.

Путина
Путін дотримуватиметься планів щодо захисту безпеки російських громадян - Пєсков / Reuters

У Кремлі наразі не готові говорити про можливі дії Росії щодо "захисту" жителів Донецької та Луганської областей України, які отримали громадянство РФ, у разі ескалації російсько-українського конфлікту на Донбасі. При цьому безпека російських громадян є пріоритетом президента Володимира Путіна. Про це заявив прессекретар глави російської держави Дмитро Пєсков.

Як повідомляє ТАСС, на запитання журналістів про те, як діятиме Росія у разі посилення бойових дій на Донбасі, враховуючи той факт, що там є люди з російськими паспортами, він відмовився давати конкретну відповідь. Однак додав, що "захист російських громадян" залишається пріоритетним питанням Росії і особисто Путіна.

"Безпека російських громадян, їх долі є безумовним пріоритетом російської держави і президента Росії Володимира Путіна особисто", - сказав Пєсков.

Крім того, він звинуватив Київ у використанні "войовничої тематики" і нібито провокаціях під прикриттям заяв про "уявну" російську загрозу, закликавши українську сторону взяти під контроль свої підрозділи збройних сил.читайте такожУ Путіна розповіли, чим загрожує Україні вступ до НАТО

"Наразі ми не бачимо наміру української сторони якось заспокоїтися, відійти від войовничої тематики, прикриваючись якоюсь ефемерною загрозою, взяти під контроль все ж таки свої підрозділи збройних сил, які стоять безпосередньо поруч з лінією розмежування на Донбасі і які найчастіше є причиною провокацій",- додав Пєсков, підкресливши, що "ситуація дійсно залишає бажати кращого".

Війна Росії та України на Донбасі

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