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У Кремлі заявили про умови Москви для зустрічі Путіна і Байдена

14 квітня 2021, 16:39

Питання майбутньої зустрічі Путіна і Байдена потрібно додатково обговорити дипломатичними каналами, сказав Дмитро Пєсков.

Пісок
Зустріч Путіна і Байдена залежатиме від подальших дій США - Пєсков / Reuters

Наразі навряд чи можна казати про конкретне місце або час зустрічі президента РФ Володимира Путіна і господаря Білого Дому Джо Байдена, тому що питання наразі не узгоджені. Обговорення питань зустрічі лідерів двох держав залежить від аналізу реальної ситуації і подальших дій США. Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

"Безумовно, подальше опрацювання пропозиції зустрічі в одній з європейських країн можливе тільки з урахуванням аналізу реальної ситуації і подальших кроків наших візаві", - цитує спікера Кремля інформагентство РИА Новости.читайте такожУ Білому домі розповіли про долю санкцій проти РФ після розмови Байдена і Путіна

Також він підкреслив, що наразі про зустріч Путіна і Байдена говорити передчасно, тому що необхідно узгодити низку організаційних моментів і подальші дії.

Перемовини Байдена і Путіна

  • У вівторок, 13 квітня, відбулася телефонна розмова президента США Джо Байдена з главою РФ Володимиром Путіним. Американський глава держави закликав Путіна знизити напруженість у зв'язку зі стягуванням російських військ до кордонів України. При цьому він заявив про підтримку територіальної цілісності та суверенітету Української держави. Крім того, Байден запропонував Путіну провести зустріч з питань американо-російських відносин на території однієї з європейських країн.
  • Прессекретарка президента США Джейн Псакі заявила, що поки що не час говорити конкретно щодо зустрічі Байдена і Путіна. При цьому вона припустила, що перемовини можуть відбутися влітку.
  • Спікер Кремля Дмитро Пєсков сказав, що тема і місце зустрічі Путіна і Байдена ще обговорюватимуться. Наразі у Кремлі розглядають пропозицію американської сторони взяти участь у саміті з клімату.

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