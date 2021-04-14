У Кремлі заявили про умови Москви для зустрічі Путіна і Байдена

Зустріч Путіна і Байдена залежатиме від подальших дій США - Пєсков / Reuters

Наразі навряд чи можна казати про конкретне місце або час зустрічі президента РФ Володимира Путіна і господаря Білого Дому Джо Байдена, тому що питання наразі не узгоджені. Обговорення питань зустрічі лідерів двох держав залежить від аналізу реальної ситуації і подальших дій США. Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

"Безумовно, подальше опрацювання пропозиції зустрічі в одній з європейських країн можливе тільки з урахуванням аналізу реальної ситуації і подальших кроків наших візаві", - цитує спікера Кремля інформагентство РИА Новости.читайте такожУ Білому домі розповіли про долю санкцій проти РФ після розмови Байдена і Путіна

Також він підкреслив, що наразі про зустріч Путіна і Байдена говорити передчасно, тому що необхідно узгодити низку організаційних моментів і подальші дії.

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