У Криму оголена москвичка лаялася матом та покусала копа

У Криму гола жінка нападала на копів

Силовики Криму пов'язали двох туристів із Москви, при цьому одна із них, гола жінка з Москви, напала на вулиці на загін поліції. Копам довелося купувати затриманій одяг, повідомляє пресслужба так званого "МВС Криму".

Співробітники ДПС зупинили автомобіль, яким керував п'яний водій. Під час складання протоколів він ображав поліцейських, не корився, а також спробував сховатися. Його затримали на місці.

"У цей час до наряду поліції підбігла оголена жінка - як виявилося, колишня дружина водія. За зовнішнім виглядом вона також перебувала в стані сп'яніння, вела себе непристойно, висловлюючись нецензурною лайкою щодо представників закону, а також завдала кілька ударів одному із співробітників. На неодноразові вимоги поліцейських припинити протиправні дії дебоширка не реагувала. Співробітники поліції купили їй халат і доставили правопорушників - колишнє подружжя, жителів міста Москви 1977 і 1976 року народження - до відділку поліції", - йдеться в повідомленні.

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На затриманих склали адміністративні протоколи за непокору співробітникам поліції і дрібне хуліганство. У суді колишнє подружжя визнало провину, пояснивши свою поведінку тим, що перебували в стані алкогольного сп'яніння.

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Їх оштрафували, а чоловіка, крім цього, притягнули до адміністративної відповідальності, автомобіль помістили на спецстоянку.

Раніше Главред повідомляв про те, що в Рівному 15-річні брати-близнюки напали з ножем на 42-річну жінку, яка поверталася додому після того, як відвела свою дитину до дитсадку. Її з непроникаючими ножовими пораненнями доставили до лікарні.

Однією з версій нападу є перегляд заборонених фільмів, де присутні сцени жорстокості.

За словами начальника Рівненського районного управління поліції Романа Штеби, надивившись фільмів, підлітки хотіли побачити, як почувається людина після нанесення поранення ножем.