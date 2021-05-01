У Киргизстані розповіли, що відбувається на кордоні з Таджикистаном

Ситуація на киргизько-таджицькому кордоні стабілізувалася.
На кордоні Киргизстану і Таджикистану, де в останні дні відбувалися перестрілки між прикордонниками двох держав, фіксується стабільна ситуація. Сторони припинили вогонь. Про це заявив представник адміністрації Баткенської області Киргизької республіки.
"Ситуація стабілізувалася, наразі все спокійно. Стрільби ніде немає", - цитує представника місцевої адміністрації РИА Новости.
Довідка
Конфлікт Киргизстану і Таджикистану
28 квітня близько 150 жителів прикордонних районів двох республік закидали один одного камінням. Конфлікт трапився через встановлення Таджикистаном камер відеоспостереження біля водозабору Головний. Центральна влада таджицької держави погодилася з тим, що потрібно прибрати відеофіксацію, проте на місцевому рівні глава Ісфаринського району відмовився виконувати вимогу Душанбе.
Ділянка кордону в районі водозабору Головний є предметом територіальних суперечок Бішкека і Душанбе. Таджики вважають, що мають право встановлювати там камери. На думку киргизів, рішення незаконне.читайте такожСтало відомо про відведення військ Таджикистану від кордонів Киргизії
Проблема полягає в тому, що з 976 кілометрів кордонів двох держав, тільки 504 з них чітко визначені в договорах і позначені на картах. Крім того, у 1924-1927 роках, а також у 1989 році, на картах цей район було вказано територією Таджикистану.
Протистояння Бішкека і Душанбе
- 29 квітня між збройними підрозділами Киргизстану і Таджикистану на кордоні держав сталося військове зіткнення. Країни атакували прикордонні застави один одного і концентрували війська за периметром кордону.
- У Міністерстві закордонних справ Киргизстану пізніше заявили, що державам вдалося домовитися на рівні МЗС щодо припинення вогню на кордоні. Вказувалося, що сторони мають намір продовжити перемовини про відведення військ.
- 30 квітня у Киргизії заявили про продовження перестрілок в районі киргизько-таджицького кордону. Під час протистояння був поранений співробітник міліції.
- Президент Киргизстану Садир Жапаров і таджицький глава держави Емомалі Рахмон 1 травня досягли домовленості про відновлення всеосяжного режиму припинення вогню та відведення військ.