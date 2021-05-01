У Киргизстані розповіли, що відбувається на кордоні з Таджикистаном

У Киргизії заявили, що стрілянина на кордоні з Таджикистаном припинена / Скріншот YouTube-канал Euronews

На кордоні Киргизстану і Таджикистану, де в останні дні відбувалися перестрілки між прикордонниками двох держав, фіксується стабільна ситуація. Сторони припинили вогонь. Про це заявив представник адміністрації Баткенської області Киргизької республіки.

"Ситуація стабілізувалася, наразі все спокійно. Стрільби ніде немає", - цитує представника місцевої адміністрації РИА Новости.

Довідка

Конфлікт Киргизстану і Таджикистану

28 квітня близько 150 жителів прикордонних районів двох республік закидали один одного камінням. Конфлікт трапився через встановлення Таджикистаном камер відеоспостереження біля водозабору Головний. Центральна влада таджицької держави погодилася з тим, що потрібно прибрати відеофіксацію, проте на місцевому рівні глава Ісфаринського району відмовився виконувати вимогу Душанбе.

Ділянка кордону в районі водозабору Головний є предметом територіальних суперечок Бішкека і Душанбе. Таджики вважають, що мають право встановлювати там камери. На думку киргизів, рішення незаконне.читайте такожСтало відомо про відведення військ Таджикистану від кордонів Киргизії

Проблема полягає в тому, що з 976 кілометрів кордонів двох держав, тільки 504 з них чітко визначені в договорах і позначені на картах. Крім того, у 1924-1927 роках, а також у 1989 році, на картах цей район було вказано територією Таджикистану.

Протистояння Бішкека і Душанбе