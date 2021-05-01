УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

У Киргизстані розповіли, що відбувається на кордоні з Таджикистаном

1 травня 2021, 20:08

Ситуація на киргизько-таджицькому кордоні стабілізувалася.

Таджикистан, Киргизія
У Киргизії заявили, що стрілянина на кордоні з Таджикистаном припинена / Скріншот YouTube-канал Euronews

На кордоні Киргизстану і Таджикистану, де в останні дні відбувалися перестрілки між прикордонниками двох держав, фіксується стабільна ситуація. Сторони припинили вогонь. Про це заявив представник адміністрації Баткенської області Киргизької республіки.

"Ситуація стабілізувалася, наразі все спокійно. Стрільби ніде немає", - цитує представника місцевої адміністрації РИА Новости.

Довідка

Конфлікт Киргизстану і Таджикистану

28 квітня близько 150 жителів прикордонних районів двох республік закидали один одного камінням. Конфлікт трапився через встановлення Таджикистаном камер відеоспостереження біля водозабору Головний. Центральна влада таджицької держави погодилася з тим, що потрібно прибрати відеофіксацію, проте на місцевому рівні глава Ісфаринського району відмовився виконувати вимогу Душанбе.

Ділянка кордону в районі водозабору Головний є предметом територіальних суперечок Бішкека і Душанбе. Таджики вважають, що мають право встановлювати там камери. На думку киргизів, рішення незаконне.читайте такожСтало відомо про відведення військ Таджикистану від кордонів Киргизії

Проблема полягає в тому, що з 976 кілометрів кордонів двох держав, тільки 504 з них чітко визначені в договорах і позначені на картах. Крім того, у 1924-1927 роках, а також у 1989 році, на картах цей район було вказано територією Таджикистану.

Протистояння Бішкека і Душанбе

Таджикистан Киргизстан Конфлікт Киргизії і Таджикистану
Зараз ви переглядаєте новину «У Киргизстані розповіли, що відбувається на кордоні з Таджикистаном». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Христос Воскрес! Найкрасивіші листівки-привітання з ВеликоднемХристос Воскрес! Найкрасивіші листівки-привітання з Великоднем День прикордонника 2021 – привітання, картинкиДень прикордонника 2021 – привітання, картинки Календар магнітних бур на травень 2021: дати та рекомендаціїКалендар магнітних бур на травень 2021: дати та рекомендації Гороскоп всіх знаків Зодіаку на 30 квітня: загрози дня й особистий переворотГороскоп всіх знаків Зодіаку на 30 квітня: загрози дня й особистий переворот Чого Україні чекати від візиту глави Держдепу СШАЧого Україні чекати від візиту глави Держдепу США

Останні новини

07:56
У Києві невідомою речовиною у квартирі отруїлися шість осіб
07:42
Гороскоп на травень-2021 для всіх знаків: Рака побалує доля, а Тельцю буде складно Відео
07:30
Кулеба повідомив, що США точно приєднаються до Кримської платформи Відео
07:27
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на 2 травня: чому присвятити святковий день Відео
07:15
Розгул стихії на Великдень: українців попередили про шквали та грози з градом Відео
Реклама
06:55
Ніж у спину: як РФ відповість Україні за участь США у Кримській платформі Погляд
06:32
Крихітні мінісумки казкової краси - велика модна тенденція 2021 Фото Відео
06:03
Генерал ЗСУ розкрив ймовірний сценарій вторгнення армії РФ в Україну Відео
05:29
Лікарка пояснила, чи потрібне дітям щеплення від COVID-19 та чи існує вакцина
04:58
Кравчук жорстко розкритикував Кремль і пригрозив Росії розпадом Відео
04:22
Європарламент прийняв антиросійську резолюцію: експерт оцінив плюси і мінуси Відео
04:05
Речі, які потрібно викинути зі своєї шафи Відео
03:22
Дипломат пояснив наслідки для Росії у разі відключення SWIFT Відео
02:50
Підвищення зарплати і лідерство: що обіцяє гороскоп на травень Рибам
02:11
Гаджет дня: розумні навушники, що підбирають музику під настрій Відео
00:55
Аліна Гросу кардинально змінила образ
00:19
Христос Воскрес! Найкрасивіші листівки-привітання з Великоднем
01 травня, субота
23:45
Візит Блінкена в Україну: Держдеп анонсував питання постачання зброї Києву Відео
23:11
Сильна магнітна буря на Великдень 2021 вдарить по судинах: що робити Відео
23:02
ЗМІ оприлюднили розмову адвоката Трампа з Єрмаком у справі Байдена
Реклама
22:50
Благодатний вогонь в Україні: коли та де парафіяни побачать святиню Відео
22:30
Чому не можна витирати обличчя рушником Відео
22:12
У Bellingcat заявили про причетність РФ до вибухів військових складів в Україні Відео
22:08
Кравчук звинуватив Росію в хитрому підступі на переговорах по Донбасу Відео
21:41
Гороскоп на травень для Стрільця: чого чекати та на що звернути увагу
21:33
В Україні подорожчали ігри для PlayStation 4
21:20
Кава або чай: що здоровіше для організму Відео
21:01
Детальний місячний календар на травень 2021 року: грабіж і примирення
20:56
У РФ назвали кількість українців, які отримали двоголовий паспорт Відео
20:54
У Лаврова б'ються над тим, щоб перешкодити Україні у поверненні Криму - Кулеба Відео
20:22
"Шуфрич - онук Жукова?": Дробович потролив хеппенінг "маргіналів" з ОПЗЖ Відео
20:08
У Киргизстані розповіли, що відбувається на кордоні з Таджикистаном Відео
19:50
Помер продюсер, який першим серйозно просунув Аллу Пугачову
19:39
Зеленський закликав на Великдень сидіти вдома і звернувся до українців Відео
19:16
Кулеба попередив про небезпеку через маневри Росії в Азовському морі Відео
18:59
Десятки загиблих і поранених: у ЗСУ назвали втрати ворога на Донбасі за квітень Відео
18:32
Генерал ЗСУ спрогнозував терміни атаки РФ і назвав найнебезпечніші напрямки Відео
18:26
Стало відомо про плани Укрзалізниці підвищити ціни на квитки Відео
17:40
Свавілля в "ДНР": як бойовики будуть віджимати квартири переселенців Відео
17:27
У МЗС України оголосили про плани Зеленського на перемовини з Путіним Відео
Реклама
16:50
Стало відомо про відведення військ Таджикистану від кордонів Киргизії
16:49
Зашквар Киви з дисертацією: спливли нові скандальні деталі Відео
16:45
Благодатний вогонь привезуть в Україну: в ПЦУ розкрили деталі Фото Відео
16:41
Кулеба вказав Заходу на помилку щодо Донбасу і заявив про погрози Кремля
16:13
Загибель дівчини у ДТП в Києві: водія-"мажора" заарештовано Відео
16:06
Річний тариф на газ в Україні: хто заплатить більше за всіх Відео
15:41
"Зоряні війни": у США попередили про протисупутникову зброю КНР і РФ Відео
15:39
Імунолог передрік погіршення ситуації з коронавірусом в Україні Відео
15:34
Пономарьов представив унікальну Великодню пісню: її виконали 12 мовами Відео
15:20
Великдень 2021: світлі привітання, шикарні картинки й анімація
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти