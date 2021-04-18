У Латвії пояснили, чи приймуть Україну в НАТО з окупованим Кримом

Членство України в НАТО / УНІАН

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс заявив, що Україна може стати членом НАТО з окупованими Донбасом і Кримом, оскільки мова не йде про територіальну суперечку.

Він зазначає, що світова спільнота визнає цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах.

"Повертаючись до 1995 року, НАТО випустило дослідження з питань розширення (Study on NATO Enlargement). Багато людей забули, що наприклад Латвія до 2007 року мала невирішене прикордонне питання з Росією. У 1945 році Росія забрала частину нашої території і заявила, що це частина РРФСР", - зазначає Едгарс Рінкевічс в інтерв'ю ТСН.

Він також нагадав, що Естонія також мала схожу ситуацію з частиною їх території.

"Коли ми почали приєднання до НАТО і ЄС, обидві організації сказали, що вони можуть прийняти виключно членів без територіальних суперечок. Ми і наші естонські друзі підписали договір про кордон, який ратифікували парламенти Латвії та Росії. Договір Естонії все ще в процесі ратифікації", – розповів міністр.

Він вважає, що у Грузії та України, які йдуть в НАТО, інша ситуація, тому що Південна Осетія, Абхазія, Крим окуповані збройними силами РФ.

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"Південна Осетія і Абхазія декларували так звану "незалежність". Ніхто, крім Росії і ще кількох країн, цього не визнали. Крим - це трохи інша історія. Ми визнаємо Україну в її міжнародно визнаних кордонах, що означає, що ми визнаємо Крим частиною України. Тому ми думаємо, що немає ніякого територіального спору між Україною і Росією, або між Грузією і Росією", – пояснив Рінкевічс.

Глава МЗС Латвії вказав, що наявність окупованих територій буде використано російською пропагандою і дипломатією, коли питання членства України в Альянсі буде ближче.

"І це також стане предметом консультацій України з НАТО", – сказав він.

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