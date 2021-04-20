У Литві закликали Європу покарати Росію за ескалацію на Донбасі

За словами глави МЗС Литви, ЄС повинен розглянути нові санкції проти РФ.
Глава міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що ЄС повинен вже обговорювати нові санкції проти Росії і не чекати, поки вона піде в наступ проти України.
"Ставлення і позиція України дуже спокійні, цілеспрямовані і гідні поваги", - відзначив глава МЗС Литви.
Ландсбергіс також підкреслив, що санкції потрібно обговорити до перетину "червоних ліній".
"Я запропонував, щоб санкції, особливо у випадку з Україною, розглядалися не тільки при перетині "червоних ліній", тобто коли атака вже почалася фізично і буде пізно сідати і думати про те, що Європа може сказати. Треба послати сигнал сьогодні: ми готові говорити про секторальні санкції, якщо "червоні лінії" будуть пересічені. Сигнал повинен бути чітким, сильним і швидким", - сказав міністр після відеоконференції міністрів закордонних справ країн ЄС.
Він також закликав Росію утриматися від ескалації на сході України.
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Війська Росії біля кордонів України - про що раніше повідомляв Главред:
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зробив заяву, згідно з якою Росія підводить війська до кордонів України, мотивуючи свої дії планами щодо нових військових маневрів Захід 2021.
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не становить загрозу ні для однієї країни світу, включаючи Україну.
- Міністр оборони України Андрій Таран заявив, що справжньою метою нарощування Росією військової присутності поблизу кордонів України може бути посилення тиску на країну з метою примусу до поступок у переговорному процесі.
- Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель перед обговоренням міністрами закордонних справ Євросоюзу ситуації на кордоні України закликав Росію відвести війська.