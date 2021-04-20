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У Литві закликали Європу покарати Росію за ескалацію на Донбасі

20 квітня 2021, 03:01

За словами глави МЗС Литви, ЄС повинен розглянути нові санкції проти РФ.

армія, Росія, військові, російські військові
ЄС повинен обговорити нові санкції проти РФ / Reuters

Глава міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що ЄС повинен вже обговорювати нові санкції проти Росії і не чекати, поки вона піде в наступ проти України.

"Ставлення і позиція України дуже спокійні, цілеспрямовані і гідні поваги", - відзначив глава МЗС Литви.

Ландсбергіс також підкреслив, що санкції потрібно обговорити до перетину "червоних ліній".

"Я запропонував, щоб санкції, особливо у випадку з Україною, розглядалися не тільки при перетині "червоних ліній", тобто коли атака вже почалася фізично і буде пізно сідати і думати про те, що Європа може сказати. Треба послати сигнал сьогодні: ми готові говорити про секторальні санкції, якщо "червоні лінії" будуть пересічені. Сигнал повинен бути чітким, сильним і швидким", - сказав міністр після відеоконференції міністрів закордонних справ країн ЄС.

Він також закликав Росію утриматися від ескалації на сході України.

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Литва санкції проти Росії війна на Донбасі
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