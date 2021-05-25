У Лондоні натякнули, що за "викраденням" літака Ryanair в Мінську стоїть Москва

Рааб заявив, що Великобританія працює з союзниками щодо скоординованої реакції, включаючи подальші санкції проти Білорусі.
Глава МЗС Великобританії Домінік Рааб заявив, що важко повірити, що Росія не причетна до ситуації з примусовою посадкою пасажирського літака Ryanair у Мінську, але Лондон поки не має чітких доказів участі Москви.
У неділю 23 травня Білорусь підняла винищувач, щоб посадити в Мінську літак Ryanair, нібито через повідомлення про бомбу на борту.
У літаку знаходився опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич, в аеропорту Мінська його разом з подругою затримали.
На питання в парламенті про можливу причетність Росії до інциденту, міністр закордонних справ Домінік Рааб сказав: "у нас немає чітких деталей щодо цього".
"Я буду на цьому етапі дуже обережним у формулюваннях, тому що, як кажуть, дуже важко повірити, що подібні дії можуть бути прийняті щонайменше без згоди влади в Москві, але поки нічого невідомо", - зазначив міністр, повідомляє Reuters.
Рааб заявив, що Великобританія працює з союзниками щодо скоординованої реакції, включаючи подальші санкції проти Білорусі.
Відзначимо, Великобританія у понеділок запровадила нові санкції проти Білорусі.
Таке рішення було ухвалено після примусової посадки пасажирського літака Ryanair в Мінську і затримання засновника Nexta Романа Протасевича.
Екстрена посадка літака Ryanair у Мінську - про що йшлося раніше:
- 23 травня у Мінську екстрено сів літак компанії Ryanair, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли.
- Серед пасажирів знаходився опозиційний блогер, творець телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.
- Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала це "операцією спецслужб" і зазначила, що Протасевичу у Білорусі може загрожувати смертна кара.
- В Євросоюзі різко відреагували на дії Мінська і зажадали пояснень від білоруської влади.