У Лондоні натякнули, що за "викраденням" літака Ryanair в Мінську стоїть Москва / Reuters

Глава МЗС Великобританії Домінік Рааб заявив, що важко повірити, що Росія не причетна до ситуації з примусовою посадкою пасажирського літака Ryanair у Мінську, але Лондон поки не має чітких доказів участі Москви.

У неділю 23 травня Білорусь підняла винищувач, щоб посадити в Мінську літак Ryanair, нібито через повідомлення про бомбу на борту.

У літаку знаходився опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич, в аеропорту Мінська його разом з подругою затримали.

На питання в парламенті про можливу причетність Росії до інциденту, міністр закордонних справ Домінік Рааб сказав: "у нас немає чітких деталей щодо цього".

"Я буду на цьому етапі дуже обережним у формулюваннях, тому що, як кажуть, дуже важко повірити, що подібні дії можуть бути прийняті щонайменше без згоди влади в Москві, але поки нічого невідомо", - зазначив міністр, повідомляє Reuters.

Рааб заявив, що Великобританія працює з союзниками щодо скоординованої реакції, включаючи подальші санкції проти Білорусі.

Відзначимо, Великобританія у понеділок запровадила нові санкції проти Білорусі.

Таке рішення було ухвалено після примусової посадки пасажирського літака Ryanair в Мінську і затримання засновника Nexta Романа Протасевича.

Екстрена посадка літака Ryanair у Мінську - про що йшлося раніше: