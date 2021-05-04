У Мехіко обвалився міст-метро та впав поїзд: названо нове число жертв

Катастрофа в Мексиці сталася між двома станціями метро.
У столиці Мексики та найбільшому місті країни – в Мехіко – обвалився міст-метро та впали вагони поїзда, загинули понад 10 осіб.
Жертвами обвалення моста-метро стали 13 осіб, а близько 70 – постраждали, повідомляє Reuters з посиланням на відомості влади.
Мер Мехіко Клаудія Шейнбаум написала у Twitter, що інцидент трапився на 12 лінії метро. Пізніше вона уточнила, що жертвами обвалення мосту-метро стали 23 особи.
Катастрофа в Мехіко трапилася у понеділок, 3 травня, о 22:25 (06:25 за Києвом – Ред.), пише газета El Universal.
Влада повідомила, що трагедія сталася між двома станціями метро – Олівос та Тесонко, йдеться на сайті газети El Pais.
Обвалення моста-метро в Мехіко – фото з місця трагедії
У Мехіко обвалився міст-метро – відео з місця трагедії
Нагадаємо, у метро Мехіко у січні стався серйозний інцидент – в історичному центрі міста було загоряння на центральному посту, одна людина загинула, а 29 – отруїлися продуктами горіння й були госпіталізовані. Роботу метро зупинили на три дні.
- Довідка. Метрополітен Мехіко є другим за розмірами у Північній Америці, він поступається лише підземці американського Нью-Йорка, пише Вікіпедія.
- Станом на кінець 2012 року у метро Мехіко було 195 станцій, більшість з них знаходяться під землею.
- Лінія метро №12 – найновіша, її відкрили 30 жовтня 2012-го.