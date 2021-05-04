У Мехіко обвалився міст-метро та впав поїзд: названо нове число жертв

У Мехіко в результаті обвалення моста-метро загинули 13 осіб, є десятки постраждалих / Reuters

У столиці Мексики та найбільшому місті країни – в Мехіко – обвалився міст-метро та впали вагони поїзда, загинули понад 10 осіб.

Жертвами обвалення моста-метро стали 13 осіб, а близько 70 – постраждали, повідомляє Reuters з посиланням на відомості влади.

Мер Мехіко Клаудія Шейнбаум написала у Twitter, що інцидент трапився на 12 лінії метро. Пізніше вона уточнила, що жертвами обвалення мосту-метро стали 23 особи.

Катастрофа в Мехіко трапилася у понеділок, 3 травня, о 22:25 (06:25 за Києвом – Ред.), пише газета El Universal.

Влада повідомила, що трагедія сталася між двома станціями метро – Олівос та Тесонко, йдеться на сайті газети El Pais.

Обвалення моста-метро в Мехіко – фото з місця трагедії

У Мехіко обвалився міст-метро – відео з місця трагедії

Нагадаємо, у метро Мехіко у січні стався серйозний інцидент – в історичному центрі міста було загоряння на центральному посту, одна людина загинула, а 29 – отруїлися продуктами горіння й були госпіталізовані. Роботу метро зупинили на три дні.