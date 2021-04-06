У МЗС РФ розповіли США свою версію подій на Донбасі

Представники Росії та США обговорили ситуацію на сході України. Сергій Рябков розповів, хто влаштовує провокації в ОРДЛО.
У російському Міністерстві закордонних справ заявили, що представники Москви і Вашингтона обговорили ситуацію на Донбасі.
За словами заступника голови МЗС РФ Сергія Рябкова, російські дипломати "вичерпним чином виклали американській стороні те, що відбувається", передає ТАСС.
Зокрема, за версією російської сторони "спостерігається все більш провокаційна і зухвала лінія з боку Києва та його західних покровителів на чолі з США на сході України".
"У Вашингтоні повинні бути стурбовані наслідками цієї скоординованої політики. Більше повертатися до цієї теми я не бачу сенсу", - заявив заступник голови МЗС РФ.
Ситуація на Донбасі - про що раніше писав Главред:
- Гібридні війська РФ 26 березня обстріляли позиції ЗСУ поблизу населеного пункту Шуми на Донбасі. Загинули 4 українських військових. Двоє - дістали поранень.
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня заявив, що РФ стягує війська до кордонів України під приводом планів з проведення нових військових навчань Захід 2021.
- 30 березня Верховна Рада ухвалила постанову, в якій засудила загострення бойових дій на Донбасі. Український парламент зажадав від Росії негайно припинити бойові дії та закликав світову спільноту вплинути на РФ.
- 31 березня відбулося засідання ТКГ, в ході якого Україна запропонувала встановити новий режим припинення вогню на Донбасі з 1 квітня. Росія дану ініціативу не підтримала.
- 2 квітня відбулися перші телефонні переговори президента України Володимира Зеленського з американським главою держави Джо Байденом. В ході дискусії глава США заявив про підтримку Вашингтоном української держави у військовому конфлікті на Донбасі.
- Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков сказав, що ситуація на Донбасі погіршується. РФ вживе заходів у разі посилення військ Північноатлантичного альянсу навколо України.
- 5 квітня спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не становить загрози для жодної країни світу, включаючи Україну.
Автор: Анна Багрій