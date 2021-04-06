У МЗС РФ розповіли США свою версію подій на Донбасі

Сергій Рябков розповів про контакти Москви і Вашингтона / Фото twitter com mid_rf

У російському Міністерстві закордонних справ заявили, що представники Москви і Вашингтона обговорили ситуацію на Донбасі.

За словами заступника голови МЗС РФ Сергія Рябкова, російські дипломати "вичерпним чином виклали американській стороні те, що відбувається", передає ТАСС.

Зокрема, за версією російської сторони "спостерігається все більш провокаційна і зухвала лінія з боку Києва та його західних покровителів на чолі з США на сході України".

"У Вашингтоні повинні бути стурбовані наслідками цієї скоординованої політики. Більше повертатися до цієї теми я не бачу сенсу", - заявив заступник голови МЗС РФ.

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