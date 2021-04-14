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У МЗС РФ вибухнули звинуваченням на адресу НАТО через Донбас

14 квітня 2021, 10:57

Росія виконала свою роботу за Мінськими угодами, стверджує Марія Захарова.

Марія Захарова
Захарова поскаржилася на звинувачення Євросоюзу на адресу Росії через Донбас / Reuters

Представник МЗС РФ Марія Захарова звинуватила НАТО в "підбурюванні" української влади до загострення збройного конфлікту на Донбасі. Вона стверджує, що Альянс нібито направляє українську владу і військових на "звершення" в регіоні.

У ефірі радіостанції Вести FM російська дипломатка виступила зі звинуваченням на адресу Північноатлантичного альянсу, який, з її точки зору, не виконує низку своїх безпосередніх завдань. За її словами, замість цього НАТО підбурює Україну до нібито наступу на Донбас.

"НАТО - військовий альянс, який повинен займатися питаннями безпеки, знову ж таки всіляко заграє з Києвом, - сказала вона. - При цьому перебуваючи в контакті і тісних взаєминах з київським режимом, альянс не висловлює заклопотаності щодо того, що там (на Донбасі) відбувається, а навпаки ще більше нацьковує київських політиків, ці гарячі голови на так звані звершення, і це відбувається багато років. Гинуть діти, жінки, літні люди", - стверджує Захарова.читайте такожУ Лаврова різко відреагували на участь США у перемовинах щодо Донбасу

Також вона додала, що в ЄС замість нібито посилення тиску на Україну щодо вирішення конфлікту на Донбасі, посилили риторику проти Росії і звинуватили Москву в ситуації, яка відбувається на сході української держави. При цьому вона вважає, що РФ виконала свою частину домовленостей.

"Мінські домовленості, публічну дипломатію, інформаційну політику, підтримку і, в тому числі, надання відповідного впливу на сторони щодо реалізації Мінських домовленостей - ми свою частину роботи зробили", - підкреслила Марія Захарова.

Заяви МЗС Росії на адресу України

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