УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

У МЗС РФ вибухнули звинуваченнями на адресу України через інтеграцію до НАТО

23 квітня 2021, 20:57

У російському МЗС стверджують, що Україна нібито "вигадала" історію з нападом військ РФ.

Марія Захарова
Захарова звинуватила Зеленського в "скаргах" Заходу на Росію / Reuters

Представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова звинуватила Україну в, мовляв,"вигадці" про можливий наступ російських військ, щоб нібито створити "образ жертви" з метою отримання Плану дій щодо членства у Північноатлантичному альянсі. У той же час на Заході, за її словами, "монтували відеокадри" з присутністю російських військ на українській території.

У інтерв'ю RT німецькою вона заявила про те, що після внесення змін до Конституції України, країна прагне до вступу у НАТО. Напередодні саміту альянсу у Києві нібито вирішили "вигадати" історію про нову російську агресію, щоб прискорити отримання ПДЧ у Північноатлантичний альянсі.

"Для того щоб показати, в черговий раз, зробити з себе жертву, придумати, що хтось на неї наступає, хтось нападає на Україну, і щоб, в тому числі, отримати так званий план дій, ви знаєте, про що я кажу, це натівська програмна, якась програмна щабель щодо членства у НАТО, Україна і придумала історію, що це не військові маневри, не військові навчання Росії, а мало не бажання напасти. І влаштувала справжню світову істерику " - сказала Захарова.читайте такожДипломат заявив про загрозу атаки на Україну через озброєння РФ на кордоні

Крім того, вона звинуватила президента України Володимира Зеленського в тому, що він, мовляв, "скаржився" світовим лідерам на дії Росії, яка сконцентрувала свої війська в прикордонних з українськими територіями районах, на можливий новий напад Росії. Також дипломатка звинуватила західні ЗМІ в нібито "монтажі" відеоролика про присутність російських військ на території України.

"Але мало того, йому допомагали, звичайно, в цьому і західні засоби масової інформації, які казали про те, що ось-ось Росія нападає. Танки російські, виявляється, вже на території нібито України. Потім це виявилося фейком. Зокрема, телеканал CNN вмонтував кадри, які видав за кадри російських танків на українській території. Це виявилися українські танки, на українській залізниці. Але вся історія потрібна тільки для одного: для того щоб простимулювати Україну в її русі до НАТО", - додала Захарова і підкреслила, що інтеграція до колективного блоку безпеки не принесе мир Україні.

Відведення військ РФ від кордонів України

новини Росії НАТО Володимир Зеленський МЗС Росії Марія Захарова новини України
Зараз ви переглядаєте новину «У МЗС РФ вибухнули звинуваченнями на адресу України через інтеграцію до НАТО». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
В окупованому Сніжному загинула 2-річна дівчинка: в ОБСЄ з'ясували подробиці трагедіїВ окупованому Сніжному загинула 2-річна дівчинка: в ОБСЄ з'ясували подробиці трагедії Тіна Кароль посвітила грудьми в одному халатику у зухвалому кліпі КрасивоТіна Кароль посвітила грудьми в одному халатику у зухвалому кліпі Красиво Привітання з Днем психолога – листівки та тексти прикольніПривітання з Днем психолога – листівки та тексти прикольні Зеленський звернувся до Путіна й озвучив пропозиціюЗеленський звернувся до Путіна й озвучив пропозицію Фіналіст голосу 2021 розкрив свою пісню для останнього ефіру шоуФіналіст голосу 2021 розкрив свою пісню для останнього ефіру шоу

Останні новини

08:28
Що вийшло з моди у 2021 році: головні антитренди весни-літа
08:00
Зеленський не поїде до Москви на переговори з Путіним - Резніков Відео
07:46
Масло ши: в чому переваги для здоров'я Відео
07:24
У Байдена розповіли, як санкції США "заспокоїли" Росію Відео
07:15
Експерт пояснив, чому Кремль відклав плани щодо вторгнення в Україну Відео
Реклама
07:00
Дочка Брежнєвої в трусиках і чоботях влаштувала сексуальну фотосесію Фото
06:57
Чому Москва панікує через турецькі Байрактари для України Погляд
06:38
Свіжий гороскоп всіх знаків Зодіаку: великий успіх та прибуткова пропозиція Відео
06:30
"Вакцинація не врятує": експерт заявив про неминучість повного локдауну Відео
06:01
Вчені з'ясували, яка звичка робить життя коротше на десятиліття Відео
05:24
Ведуча Орла і решки похвалилася схудлою фігурою у відвертому купальнику
05:02
Детальний місячний календар на травень 2021 року: грабіж і примирення
04:28
У США оцінили загрозу повномасштабної війни РФ проти України Відео
03:50
Лікар розповіла, чи допоможе стара вакцина від нових штамів COVID-19 Відео
03:09
У ДПСУ оцінили ситуацію із загрозою нападу Росії на Україну Відео
02:15
Пам'ять і здатність до навчання: що відбувається з мозком після кави Відео
01:48
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на 24 квітня: несподіванки та заборонені зміни Відео
00:55
Експерт пояснив, чому відведення військ РФ стало перемогою і Києва, і Москви Відео
00:19
Листівки-привітання з Лазаревою суботою і красиві побажання
23 квітня, п'ятниця
23:41
Кравчук розкрив деталі умови поїздки Зеленського до Росії Відео
Реклама
23:23
Ляшко розповів, коли з червоної зони вийдуть Київ і п'ять областей Відео
22:54
Резніков оголосив про визнання Путіним "ЛДНР" і вихід РФ з "Мінська" Відео
22:44
"Оргазмічне блаженство": сексперт поділилася сексуальною фішкою Відео
22:23
Бог простить українців, якщо вони не освятять паски на Великдень - Степанов Відео
22:18
Арестович назвав умову Києва щодо зустрічі з РФ, Францією і ФРН на Донбасі Відео
22:17
Лікарі розповіли, як душ впливає на імунітет Відео
21:57
Вербна неділя: прикмети на вербу, гроші і любов Відео
21:57
Тельці: головні якості та сумісність з іншими знаками Зодіаку
21:40
Тарифи на електроенергію підскочать на 50%, на опалення – на 20%: яких платіжок чекаюти Відео
21:38
На Херсонщині українська армія провела масштабні навчання ППО Відео
21:33
З чого починається рак легенів: симптоми Відео
20:57
У МЗС РФ вибухнули звинуваченнями на адресу України через інтеграцію до НАТО Відео
20:34
У Зеленського відреагували на пропозицію переговорів з бойовиками "ЛДНР" Відео
20:20
Студія DICE офіційно розповіла про Battlefield 6 Відео
19:47
Дипломат заявив про загрозу атаки на Україну через озброєння РФ на кордоні Відео
19:35
Академія інтерактивних мистецтв і наук назвала найкращі ігри 2020-го Відео
19:28
Чеський прем'єр пояснив, чому зруйновані відносини Кремля і Чехії Відео
19:08
Лікарі назвали гриби, які уповільнюють прогресування раку Відео
18:50
До Apex Legends наближається новий сезон: що очікує на гравців Відео
18:48
Названо головні причини забруднення повітря в Україні
Реклама
18:44
Адвоката Пашаєва викликали до суду за лже-свідоцтво у справі Єфремова Відео
18:24
Байден відреагував на заяву Путіна під час саміту з клімату Відео
18:01
Музика українського композитора стала саундтреком до серіалу HBO Відео
18:00
CD Projekt розповіла про Cyberpunk 2077 і The Witcher 3 в цифрах Відео
17:57
Перевірка знайшла в COVID-фонді сотні порушень на сотні мільйони гривень Відео
17:32
У Росії вибухнули заявою на адресу України і закликали до перемовин Відео
17:31
Олег Винник випустив кліп Діаманти з переможницею Х-Фактора Відео
17:26
Вчені назвали продукти, які провокують ранню смерть Відео
17:22
Серцевий напад: три перевірених способи знизити ризик небезпечного для життя стану Відео
17:16
У Херсоні депутати побилися через плакат "пособник окупанта" Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти