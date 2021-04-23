У МЗС РФ вибухнули звинуваченнями на адресу України через інтеграцію до НАТО

Захарова звинуватила Зеленського в "скаргах" Заходу на Росію / Reuters

Представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова звинуватила Україну в, мовляв,"вигадці" про можливий наступ російських військ, щоб нібито створити "образ жертви" з метою отримання Плану дій щодо членства у Північноатлантичному альянсі. У той же час на Заході, за її словами, "монтували відеокадри" з присутністю російських військ на українській території.

У інтерв'ю RT німецькою вона заявила про те, що після внесення змін до Конституції України, країна прагне до вступу у НАТО. Напередодні саміту альянсу у Києві нібито вирішили "вигадати" історію про нову російську агресію, щоб прискорити отримання ПДЧ у Північноатлантичний альянсі.

"Для того щоб показати, в черговий раз, зробити з себе жертву, придумати, що хтось на неї наступає, хтось нападає на Україну, і щоб, в тому числі, отримати так званий план дій, ви знаєте, про що я кажу, це натівська програмна, якась програмна щабель щодо членства у НАТО, Україна і придумала історію, що це не військові маневри, не військові навчання Росії, а мало не бажання напасти. І влаштувала справжню світову істерику " - сказала Захарова.читайте такожДипломат заявив про загрозу атаки на Україну через озброєння РФ на кордоні

Крім того, вона звинуватила президента України Володимира Зеленського в тому, що він, мовляв, "скаржився" світовим лідерам на дії Росії, яка сконцентрувала свої війська в прикордонних з українськими територіями районах, на можливий новий напад Росії. Також дипломатка звинуватила західні ЗМІ в нібито "монтажі" відеоролика про присутність російських військ на території України.

"Але мало того, йому допомагали, звичайно, в цьому і західні засоби масової інформації, які казали про те, що ось-ось Росія нападає. Танки російські, виявляється, вже на території нібито України. Потім це виявилося фейком. Зокрема, телеканал CNN вмонтував кадри, які видав за кадри російських танків на українській території. Це виявилися українські танки, на українській залізниці. Але вся історія потрібна тільки для одного: для того щоб простимулювати Україну в її русі до НАТО", - додала Захарова і підкреслила, що інтеграція до колективного блоку безпеки не принесе мир Україні.

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