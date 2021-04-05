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У МЗС Росії відповіли США на їх заклопотаність щодо Донбасу

5 квітня 2021, 16:38

Москва запевнила Вашингтон, що звинувачення в дестабілізації Росією ситуації на Донбасі безпідставні.

МЗС Росії
У МЗС Росії відповіли США на їх заклопотаність з приводу Донбасу / Reuters

Російська Федерація і США ведуть контакти щодо України на високому рівні, заявив заступник голови російського Міністерства закордонних справ Сергій Рябков. За його словами, Москва запевнила Вашингтон, що звинувачення в дестабілізації Росією ситуації на сході України безпідставні.

"Ми з американцями контактуємо. Це проводиться на високому рівні", - сказав Рябков журналістам у понеділок, 5 квітня, його цитує РИА Новости.

Рябков повідомив, що американська сторона висловила РФ свою стурбованість, а вони "їм у відповідь сказали, що ця заклопотаність безпідставна".

"І потурбуватися їм потрібно не тим, що, як вони стверджують, робить Росія, а неприйнятною поведінкою Києва, який не просто не виконує мінський комплекс заходів, але у все більш зухвалій формі заперечує самі ці домовленості. От якби цим перейнялися наші американські колеги, це реально допомогло б стабілізації ситуації", - сказав Рябков.

Ситуація на Донбасі - про що йшлося раніше:

  • 26 березня російські незаконні збройні формування обстріляли позиції ООС на Донбасі поблизу Шумів. Унаслідок ворожого вогню загинули 4 українських військових. Через це президент України Володимир Зеленський закликав усіх лідерів країн нормандської четвірки докласти максимальних зусиль для того, щоб на Донбасі був повністю збережений режим припинення вогню.
  • 30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зробив заяву, згідно з якою Росія підводить війська до кордонів України, мотивуючи свої дії планами щодо нових військових маневрів Захід 2021.
  • 5 квітня спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не становить загрозу для жодної країни світу, включаючи Україну.

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