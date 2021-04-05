У МЗС Росії відповіли США на їх заклопотаність щодо Донбасу

У МЗС Росії відповіли США на їх заклопотаність з приводу Донбасу / Reuters

Російська Федерація і США ведуть контакти щодо України на високому рівні, заявив заступник голови російського Міністерства закордонних справ Сергій Рябков. За його словами, Москва запевнила Вашингтон, що звинувачення в дестабілізації Росією ситуації на сході України безпідставні.

"Ми з американцями контактуємо. Це проводиться на високому рівні", - сказав Рябков журналістам у понеділок, 5 квітня, його цитує РИА Новости.

Рябков повідомив, що американська сторона висловила РФ свою стурбованість, а вони "їм у відповідь сказали, що ця заклопотаність безпідставна".

"І потурбуватися їм потрібно не тим, що, як вони стверджують, робить Росія, а неприйнятною поведінкою Києва, який не просто не виконує мінський комплекс заходів, але у все більш зухвалій формі заперечує самі ці домовленості. От якби цим перейнялися наші американські колеги, це реально допомогло б стабілізації ситуації", - сказав Рябков.

Ситуація на Донбасі - про що йшлося раніше:

26 березня російські незаконні збройні формування обстріляли позиції ООС на Донбасі поблизу Шумів. Унаслідок ворожого вогню загинули 4 українських військових. Через це президент України Володимир Зеленський закликав усіх лідерів країн нормандської четвірки докласти максимальних зусиль для того, щоб на Донбасі був повністю збережений режим припинення вогню.

30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зробив заяву, згідно з якою Росія підводить війська до кордонів України, мотивуючи свої дії планами щодо нових військових маневрів Захід 2021.

5 квітня спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не становить загрозу для жодної країни світу, включаючи Україну.

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