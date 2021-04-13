У Міноборони РФ повідомили, скільки сил стягнули до кордону України

На західному кордоні Росії знаходяться дві армії та з'єднання десантників, стверджує Сергій Шойгу / УНІАН

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу повідомив, що РФ у межах перевірки боєготовності перекинула на свої західні кордони дві армії та три з'єднання Повітряно-десантних військ.

Війська перекинуті до кордону за три тижні для виконання навчально-бойових завдань, розповів очільник Міноборони Росії під час наради в Сєвероморську, пише ТАСС.

За його словами, маневри є реакцією на "загрозливу" військову діяльність Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Шойгу заявив, що всі перевіркові заходи планують завершити протягом двох тижнів, йдеться у Telegram-каналі РИА Новости.

Нагадаємо, на заході РФ межує з Україною. Значну частину кордону Київ не контролює – вона знаходиться під контролем бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР", яких підтримує Росія.

Нові агресивні кроки Росії у відносини з Україною – що необхідно знати