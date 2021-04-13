У Міноборони РФ повідомили, скільки сил стягнули до кордону України

Російські війська стягнуто до кордону для виконання навчально-бойових завдань, заявив Шойгу.
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу повідомив, що РФ у межах перевірки боєготовності перекинула на свої західні кордони дві армії та три з'єднання Повітряно-десантних військ.
Війська перекинуті до кордону за три тижні для виконання навчально-бойових завдань, розповів очільник Міноборони Росії під час наради в Сєвероморську, пише ТАСС.
За його словами, маневри є реакцією на "загрозливу" військову діяльність Північноатлантичного альянсу (НАТО).
Шойгу заявив, що всі перевіркові заходи планують завершити протягом двох тижнів, йдеться у Telegram-каналі РИА Новости.
Нагадаємо, на заході РФ межує з Україною. Значну частину кордону Київ не контролює – вона знаходиться під контролем бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР", яких підтримує Росія.
Нові агресивні кроки Росії у відносини з Україною – що необхідно знати
- Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак 30 березня повідомив, що Росія стягує війська до східного кордону нашої країни й мотивує свої дії підготовкою до військових навчань Захід 2021.
- У цей же період бойовики стали активніше атакувати позиції українських військових.
- Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков говорив, що маневри пов'язані з підвищеною активністю країн-членів НАТО. Спікер також стверджував, що до рубежів не стягнуто багато сил. Пєсков підкреслював, що ніхто не готується до війни.
- Нагадаємо, Україна відмовилася від позаблокового статусу після того, як Росія у 2014 році захопила Крим та вдерлася на частину Донбасу. Київ почав зміцнювати відносини з Альянсом.
- Блок підтримує Україну і зокрема у відповідь на агресивні дії РФ відправляв свої кораблі у Чорне море.
Автор: Катерина Присяжнюк