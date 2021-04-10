У Мінську нахабно відповіли на ідею Кравчука про перенесення майданчика переговорів

Володимир Макей назвав слова Леоніда Кравчука "сміховинними".
Міністр закордонних справ Володимир Макей прокоментував пропозицію глави української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука перенести переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі з Білорусі до Польщі.
Він підкреслив, що "вакханалія" навколо цієї заяви говорить про "небажання окремих українських політиків дотримуватися тих домовленостей, які були досягнуті в Мінську", передає Белта.
"Неважливо, де будуть проходити ці засідання. Нехай вони навіть в Антарктиді проходять. Головне, щоб був досягнутий конкретний результат", - підкреслив міністр.
За його словами, пропозиція Кравчука є "сміховинною".
"Наприклад: "Ми повинні проводити засідання Тристоронньої контактної групи в нейтральній країні, наприклад, в Польщі". Ха-ха-ха три рази. Я не знаю, звідки родом пан Кравчук, але, ви знаєте, ось ця його фраза-жарт гідна пера покійного одесита Михайла Жванецького. Більш "нейтральної" країни, ніж Польща, напевно, у всьому світі не знайти", - вважає Макей.
Він додав, що сторони переговорів повинні бути зацікавлені в якнайшвидшому врегулюванні кризи, а не в спробах обійти в тому числі і Мінські домовленості: "Не хочуть вони працювати далі - будь ласка, нехай шукають інше місце".
читайте такожКравчук розповів, куди можуть "переїхати" переговори щодо Донбасу з Мінська
Перенесення переговорів щодо Донбасу з Мінська:
- Раніше Леонід Кравчук заявив, що Білоруський режим демонструє ворожу риторику щодо України.
- За його словами, Білорусь не є гарантом надання нейтрального майданчика, який може забезпечити роботу переговорів щодо врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі.
- Він додав, що питання миру повинні вирішуватися в країні нейтральній, сьогодні Білорусь не є нейтральною країною, підкресливши, що переговори можуть пройти в іншій державі.