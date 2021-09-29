У Мінську співробітники КДБ вбили IT-шника: він відстрілювався і забрав з собою в могилу силовика

Перестрілка потрапила на відео / скріншот

У Мінську під час штурму квартири співробітниками КДБ застрелено одного з силовиків. Чоловіка, який стріляв, вбили вогнем у відповідь. У КДБ кажуть, що проводили відпрацювання адрес, за якими могли перебувати особи, причетні до терористичної діяльності.

За даними білоруських видань, вбито 32-річного програміста Андрія Зельцера. Він працював провідним аналітиком в EPAM Systems. "Жив з дружиною в її квартирі. Виховував маленького сина..." – пише "Наша ніва".

Відео того, що сталося, з'явилося в Мережі, але його автентичність не підтверджена. На записі змонтовані кадри з різних джерел: телефонів, зйомка на які велася з боку учасників штурму, і телефону, встановленого на штатив у квартирі. де крім молодої людини з рушницею, перебувала дівчина. Яка її подальша доля – невідомо.

Важливо зауважити! На сайті КДБ мовиться, що силовики розшукували людей "причетних до терористичної діяльності", при цьому на відео видно, що двері у квартиру ламають люди в цивільному без спецекіпіровки, які представляються "міліцією".

Увага, на записі присутні сцени насильства і ненормативна лексика!

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