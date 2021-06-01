УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

У Мінську затриманий під час протестів опозиціонер спробував накласти на себе руки

1 червня 2021, 17:07

За інформацією правозахисників, Латипов зараз живий. Його госпіталізували й планують вводити в штучну кому.

false
У Мінську затриманий під час протестів опозиціонер спробував накласти на себе руки / скріншот з відео

Затриманий під час протестів у Білорусі опозиціонер Степан Латипов спробував накласти на себе руки під час засідання суду в Мінську. Він встромив предмет, схожий на ручку, прямо в горло. Зараз лікарі збираються вводити Латипова в штучну кому.

Як повідомила білоруська правозахисна група "Весна", перед спробою самогубства Латипов заявив, що білоруські силовики змусили його визнати свою провину. Політв'язень зазначив, що силовики погрожували кримінальним переслідуванням його родичів.

"ГУБОЗ пообіцяв, якщо я не визнаю провину, будуть кримінальні справи проти рідних і сусідів", - сказав Латипов, після чого вчинив спробу самогубства.

За інформацією правозахисників, Латипов зараз живий. Його госпіталізували і планують вводити в штучну кому.

Трохи згодом стало відомо, що Степана Латипова прооперували. Як повідомляє телеграм-канал Білі халати, пошкоджень життєво важливих органів не виявлено. Поки Степан перебуває під наркозом на ШВЛ. Стан задовільний, планується госпіталізація.

Степан Латипов - директор компанії "Беларбо". Був затриманий 15 вересня в Мінську співробітниками ОМОНу як підозрюваний у кримінальній справі за ст.293 Кримінального кодексу (масові заворушення).

Білоруські силовики заявили, що Латипов підозрюється в організації незаконного каналу постачання до Білорусі небезпечних хімікатів і мав намір використовувати отруйні речовини проти співробітників міліції.

Ситуація в Білорусі - про що важливо знати:

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично вмотивовані справи проти опозиціонерів.

В Євросоюзі не визнали результати виборів та вирішили запровадити санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

новини Білорусі протести в Білорусі
Зараз ви переглядаєте новину «У Мінську затриманий під час протестів опозиціонер спробував накласти на себе руки». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Гороскоп на 2 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: грошовий прокол та заборонені покупкиГороскоп на 2 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: грошовий прокол та заборонені покупки Дуже близько ретроградний Меркурій 2021 – дати, і вибухи яких "бомб" загрожуютьДуже близько ретроградний Меркурій 2021 – дати, і вибухи яких "бомб" загрожують Помер Еван Григор: Філімонов назвав ймовірну причину смерті онукаПомер Еван Григор: Філімонов назвав ймовірну причину смерті онука Народ вимагає крові: як Зеленському піти на другий термінНарод вимагає крові: як Зеленському піти на другий термін Туреччина змусила НАТО бути м'якшими з ЛукашенкомТуреччина змусила НАТО бути м'якшими з Лукашенком

Останні новини

19:14

Гороскоп на завтра 3 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: інтимний успіх та відмова від м'яса та риби

19:09

"С*ка не захоче - пес не схопиться": порошенківський депутат-священик потрапив у скандал з абортами Відео

19:08

Суд наклав арешт на майно Шарія в Європі і Росії - журналіст Відео

18:51

Наталія Могилевська пообіцяла поголитися налисо через Аніту Луценко

18:40

Люди плавають на човнах і надувних матрацах: Україну затопила потужна злива Відео

Реклама
18:34

У Путіна вибухнули ультиматумом на адресу України щодо ситуації з війною на Донбасі Відео

18:23

"Буде подорожчання": як на практиці може працювати закон про заборону пластикових пакетів

18:18

Не можете пробігти кілометр без зупинки: ось що ваше тіло намагається вам сказати Відео

18:10

Заборонену в Україні гру Tell Me Why безплатно роздають в Steam і на Xbox Відео

17:53

Арестович поставив режиму Лукашенка жорсткий ультиматум через ситуацію з Протасевичем і "ЛНР" Відео

17:37

"Який ти угорський, ти - Оболонський": Шуфрич у Раді відкрито нахамив Тищенка Відео

17:20

Уряд підвищив граничну ціну літра бензину та дизпалива Відео

17:16

В Україні скасували примусове переведення пенсій на картки з 1 вересня Відео

17:05

Сліди російських хакерів, які атакували держагентства США, були виявлені і в Україні - ESET

17:00

Анонсовано Huawei Watch 3 і Watch 3 Pro – перші розумні годинники на HarmonyOS Відео

16:56

Поруч з будинком Меган Маркл знайшли людські останки

16:54

Транзит газу через Україну і запуск СП-2: у Києві зробили різке попередження Росії Відео

16:50

Кабмін призначив нового головного санітарного лікаря України Відео

16:43

Що не так з планом Зеленського побудувати університет для "людей майбутнього" Погляд

16:30

У Харкові блогер прибрав з чола татуювання "Кернес живий"

Реклама
16:29

Зарплати зростуть, ціни знизяться: Шмигаль озвучив курс долара на найближчі роки Відео

16:19

"За одну ягоду – 7 гривень": експерт пояснила, чому в Україні величезні ціни на черешні Відео

16:14

Вчительку, яка влаштувала трагічну екскурсію на Львівщині, схопив серцевий напад Відео

16:05

Стало відомо, коли гравці зможуть оцінити новий трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 Відео

16:00

У США закликали Байдена і країни ЄС застосувати ударний план проти Росії Відео

15:53

Смачний сніданок за 10 хвилин: конвертики з лаваша з сосисками Відео

15:50

Племінниця Ротару звабливо засвітила фігуру під час купання

15:29

Go-A всерйоз і надовго: астролог спрогнозував долю учасника від України на Євробаченні-2021

15:26

Американська сенаторка у Києві пообіцяла новий санкційний зашморг для Північного потоку-2 Відео

15:24

Пєсков розповів, про що ще говоритимуть Путін і Байден у Женеві Відео

15:13

Складено рейтинг найпотужніших та найвигідніших Android-смартфонів

15:12

Трагічна екскурсія: на Львівщині школяр зірвався у водоспад

15:09

Відкриття рейсів Белавіа до Криму: Київ пригрозив Лукашенку Гаагою Відео

14:47

Оператор СП-2 оголосив про фініш проєкту і зробив попередження Німеччині Відео

14:41

"Чоловік - не вбивця": в Дніпрі дружина підозрюваного у розправі над "педофілом" розповіла деталі Відео

14:25

Оля Цибульська сказала, хто їй Дзідзьо, і як вона його любить Відео

14:20

Не оновлюйте свій Айфон: свіже оновлення iOS "вбиває" акумулятор

14:19

Спеки не чекайте: синоптик здивував українців прогнозом на літо 2021 Відео

14:11

Лукашенко визнав "республіки" на Донбасі: у Кравчука заявили про втрату Мінськом нейтралітету Відео

13:58

Під шумок навчань: у РФ вигадали страшилку про перекидання зброї НАТО на Донбас Відео

Реклама
13:55

Скандальна блогерка з Києва закотила істерику через Instagram: пригрозила самогубством Відео

13:53

Зоряні історії кінофестивалю Молодість: голова фестивалю розповів про зіркових гостей

13:51

Луческу продовжив контракт з Динамо: стали відомі терміни Відео

13:35

У мобільному додатку YouTube з'явилися нові корисні функції

13:31

Зеленський збирає нове засідання РНБО: в ОП назвали дату Відео

13:27

У моді трохи пікантні та незвичайні літні спідниці міді, в яких відчуваєш себе королевою Фото Відео

13:21

Під Вінницею жінка, яка кинула дитину у пологовому, повернулася її забирати

13:16

Коли День друзів і День дружби в 2021 році і як відзначати Фото Відео

13:16

Керівниця першої української кіношколи Альона Тимошенко розповіла про плюси неформальної освіти

13:14

Блогерка, яка громила квартири, намагалася вбити себе: поліцейські дізналися причину

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти