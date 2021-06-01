У Мінську затриманий під час протестів опозиціонер спробував накласти на себе руки / скріншот з відео

Затриманий під час протестів у Білорусі опозиціонер Степан Латипов спробував накласти на себе руки під час засідання суду в Мінську. Він встромив предмет, схожий на ручку, прямо в горло. Зараз лікарі збираються вводити Латипова в штучну кому.

Як повідомила білоруська правозахисна група "Весна", перед спробою самогубства Латипов заявив, що білоруські силовики змусили його визнати свою провину. Політв'язень зазначив, що силовики погрожували кримінальним переслідуванням його родичів.

"ГУБОЗ пообіцяв, якщо я не визнаю провину, будуть кримінальні справи проти рідних і сусідів", - сказав Латипов, після чого вчинив спробу самогубства.

За інформацією правозахисників, Латипов зараз живий. Його госпіталізували і планують вводити в штучну кому.

Трохи згодом стало відомо, що Степана Латипова прооперували. Як повідомляє телеграм-канал Білі халати, пошкоджень життєво важливих органів не виявлено. Поки Степан перебуває під наркозом на ШВЛ. Стан задовільний, планується госпіталізація.

Степан Латипов - директор компанії "Беларбо". Був затриманий 15 вересня в Мінську співробітниками ОМОНу як підозрюваний у кримінальній справі за ст.293 Кримінального кодексу (масові заворушення).

Білоруські силовики заявили, що Латипов підозрюється в організації незаконного каналу постачання до Білорусі небезпечних хімікатів і мав намір використовувати отруйні речовини проти співробітників міліції.

Ситуація в Білорусі - про що важливо знати:

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично вмотивовані справи проти опозиціонерів.

В Євросоюзі не визнали результати виборів та вирішили запровадити санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.