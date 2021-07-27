У світі різко підскочили ціни на каву: з'ясувалася причина

Ціни на каву різко поповзли вгору / ua.depositphotos.com

У світі різко підскочили ціни на каву марки Арабіка, яка подорожчала до максимуму за останні сім років, повідомляє Trading Economics.

Так, ф'ючерси на каву на ICE здорожчали на 2 долари за фунт вперше з жовтня 2014 року.

Це сталося на тлі занепокоєння щодо зниження виробництва після більш різкого, ніж очікувалося, падіння температур у трьох найбільших регіонах Бразилії, де вирощують каву, що викликає побоювання щодо зменшення врожаю у наступному році.

До Бразилії після тривалих посух прийшли морози. Спад виробництва кави називають найбільшим за останні 20 років.

У той же час, попит на каву зростає.

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Раніше Главред писав про те, що кава не збільшує ризик аритмії у більшості людей. Навпаки вона здатна уповільнити серцебиття. До такого висновку прийшли вчені Каліфорнійського університету в Сан-Франциско.

За словами вчених, результати роботи підтверджують безпеку кави і спростовують необгрунтовану догму про те, що вона сприяє порушенню серцевої діяльності. Фахівці продемонстрували, що кожна додаткова чашка кави, яку людина випиває щодня, може знизити ризик аритмії в середньому приблизно на три відсотки.