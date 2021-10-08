У світі знову "лягли" популярні соцмережі: в чому причина

У світі стався збій соцмереж / Фото соцмережі

Слідом за Instagram користувачі повідомили про проблеми в роботі Facebook і Whatsapp- найбільші перешкоди спостерігаються на території Західної Європи, повідомляє Downdetector.

Згідно з даними інтерактивної карти Downdetector, часткові збої в роботі Whatsapp спостерігаються на території США, проте найбільші перешкоди зафіксовані на території Західної Європи, особливо в Німеччині.

Перешкоди в роботі Facebook спостерігаються на території Західної та Східної частини США. Зокрема, на доступ до платформи скаржаться користувачі Західної Європи, а саме в Польщі, Німеччині, Великобританії, Румунії, Італії та Франції. Деякі з регіонів України також мають перешкоди у користуванні соціальною мережею.

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Коротко про глобальний збій у роботі соцмереж 4 жовтня

Увечері 4 жовтня користувачі Фейсбуку та Instagram у всьому світі не змогли зайти до своїх соцмереж.

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Перестав працювати також і месенджер фейсбуку, і WhatsApp.

Наступного дня Цукерберг вибачився за збій, а в Facebook заявили, що причиною стали зміни конфігурації маршрутизаторів.

Це було найдовшим відключенням платформ компанії з 2008 року, коли соцмережа Facebook не працювала протягом доби.