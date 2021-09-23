У Moderna спрогнозували, коли може закінчитися пандемія коронавірусу

Допоможе в цьому виробництво вакцини / Reuters

Гендиректор компанії Moderna Стефан Бансель спрогнозував закінчення пандемії коронавірусу восени наступного року. Він вважає, що збільшення виробництва вакцин забезпечить необхідні поставки по всьому світу.

"Якщо дивитися на загальнопромислове розширення виробничих потужностей за останні шість місяців, то до середини наступного року має бути доступне достатню кількість доз, щоб кожен мешканець Землі міг зробити вакцинацію", – цитує слова Банселя Reuters.

Керівник Moderna переконаний, що щеплення невдовзі стане доступним навіть для немовлят.

"Ми опинимося в ситуації, схожій на ситуацію з грипом. Ви можете або зробити щеплення і добре перезимувати. Або не робити його і ризикувати захворіти. Можливо, навіть потрапити до лікарні", – підкреслив він.

На уточнювальне запитання, чи означає це повернення до нормального життя в другій половині наступного року, він сказав: "Відсьогодні – через рік, я вважаю".

Раніше у ВООЗ зазначали, що на невакцинованих проти коронавірусу припадає 99% госпіталізацій та летальних випадків через COVID-19 нового типу.

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