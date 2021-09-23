УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

У Moderna спрогнозували, коли може закінчитися пандемія коронавірусу

23 вересня 2021, 13:09

Нарощування темпів виробництва вакцин дозволить зробити щеплення всім охочим.

Moderna
Допоможе в цьому виробництво вакцини / Reuters

Гендиректор компанії Moderna Стефан Бансель спрогнозував закінчення пандемії коронавірусу восени наступного року. Він вважає, що збільшення виробництва вакцин забезпечить необхідні поставки по всьому світу.

"Якщо дивитися на загальнопромислове розширення виробничих потужностей за останні шість місяців, то до середини наступного року має бути доступне достатню кількість доз, щоб кожен мешканець Землі міг зробити вакцинацію", – цитує слова Банселя Reuters.

Керівник Moderna переконаний, що щеплення невдовзі стане доступним навіть для немовлят.

"Ми опинимося в ситуації, схожій на ситуацію з грипом. Ви можете або зробити щеплення і добре перезимувати. Або не робити його і ризикувати захворіти. Можливо, навіть потрапити до лікарні", – підкреслив він.

На уточнювальне запитання, чи означає це повернення до нормального життя в другій половині наступного року, він сказав: "Відсьогодні – через рік, я вважаю".

Раніше у ВООЗ зазначали, що на невакцинованих проти коронавірусу припадає 99% госпіталізацій та летальних випадків через COVID-19 нового типу.

Коронавірус і карантин в Україні

  • З четверга, 23 вересня, вся Україна офіційно перейшла в "жовту" зону адаптивного карантину. Відсьогодні в країні почнуть діяти привілеї для вакцинованих громадян.
  • Українським школам у містах, які потрапили до жовтої зону карантину, заборонили працювати дистанційно. Причиною цього став низький рівень вакцинації викладачів і навіть свідоме саботування кампанії з щеплення.
  • Крім цього в Україні вводять обов'язкову вакцинацію проти коронавірусної хвороби. Зокрема, для працівників навчальних закладів, працівників міністерств, органів влади та місцевих державних адміністрацій.
viber
вакцинація вакцинація від коронавірусу Moderna
Зараз ви переглядаєте новину «У Moderna спрогнозували, коли може закінчитися пандемія коронавірусу». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
У моду на осінь 2021 повернулося фарбування волосся в стилі 70-х та імбирний колір невимовної красиУ моду на осінь 2021 повернулося фарбування волосся в стилі 70-х та імбирний колір невимовної краси Прикмети на Різдво Пресвятої Богородиці 21 вересня: що не можна робитиПрикмети на Різдво Пресвятої Богородиці 21 вересня: що не можна робити Передали привіт, але не президентуПередали привіт, але не президенту Подробиці замаху на Шефіра: стріляли з автомата, водій дістав три куліПодробиці замаху на Шефіра: стріляли з автомата, водій дістав три кулі Прострелені ноги та тулуб: з'явилися подробиці про студента, який влаштував бійню в ПерміПрострелені ноги та тулуб: з'явилися подробиці про студента, який влаштував бійню в Пермі

Останні новини

07:52

"Політ нормальний": як почувається Макс - перша дитина в Україні, якій пересадили серце

07:28

"Зеленський не знає, куди він потрапив": засновник УБОЗ оцінив загрозу життю президента Відео

06:48

"Треба дати в око, щоби ви замовкли?": Друзенко і Милованов посварилися в прямому ефірі Відео

06:35

Полювання на відьом: як працюватиме закон про олігархів Погляд

06:00

Червоний рівень загрози: на Землю чекає низка магнітних бур Відео

Реклама
05:45

Шизофренія: названо ранні позитивні симптоми Відео

05:15

"Пільговий період" - 6 місяців: у Кабміні поставили олігархам головну умову Відео

05:06

Як правильно вибрати йогурт - поради медика

04:50

Деокупація Криму з Донбасом і шлях Азербайджану: політик пояснив провал діалогу Зеленського і Путіна

04:50

Гороскоп на 24 вересня для всіх знаків Зодіаку: сварки з близькими, плітки чи несподіваний подарунок Відео

04:05

Без дієт та виснажливих тренувань: 5 простих способів спалити більше калорій

03:38

Місячний календар стрижок і процедур краси на тиждень 27 вересня - 3 жовтня: кращі дні

03:08

Дев'ять секретів здоров'я, які лікарі розповідають своїм друзям: поради Відео

02:41

Чи існує спеціальна дієта для зайнятих людей - відповідь лікаря

01:50

Мінус 10 років: топ-5 трендових фарбувань волосся, що зроблять вас молодшою

01:03

Аналітик пояснив, хто і чому скоїв замах на Шефіра Відео

00:14

Світлана Тарабарова вперше показала обличчя однорічної дочки

00:07

Прикмети на 24 вересня: що не можна робити і як не потрапити в біду в день Феодори Відео

00:01

Притягують небезпеку і біду: чому не можна тримати кактус в будинку Відео

23 вересня, четвер
23:45

Удар по Україні призведе до краху Північного потоку-2: наступник Меркель поставив Росії ультиматум Відео

Реклама
23:31

"Люди не зможуть отримувати допомогу": епідеміолог попередила про серйозну загрозу через CОVID-19 Відео

23:29

Чи можна легко позбутися печії - відповідь дієтолога

22:46

Жертвою міг виявитися не тільки Шефір: у МВС пояснили, чому кілер стріляв по водієві авто Відео

22:35

Газовий удар по Україні: оператор ГТС розробив сценарій на випадок зупинки транзиту газу до Європи

22:28

Відома українська телеведуча розповіла про трагедію, яка перевернула її життя Відео

22:02

У Чорнобилі зафіксували дивну природну аномалію Фото Відео

21:49

Дефіцит газу у Європі: ПСГ на мінімумі за 10 років - Газпром рубає постачання, а СП-2 не допоможе Відео

21:37

Побив молотком: під Дніпром чоловіка жорстоко покарали за звіряче вбивство Відео

21:05

В Україну увірветься потепління з небезпечною погодою Відео

20:50

Українці зможуть скористатися новою революційною функцією в "Дії" Відео

20:36

У Німеччині пропонують перепрофілювати українську ГТС в обмін на Північний потік-2 Відео

20:33

Газпром запустить СП-2 і обрубає транзит газу через Україну: у Нафтогазі відповіли Путіну Відео

19:58

В Україні виявили тонни фальшивого масла: як відрізнити підробку Відео

19:26

Замах на Шефіра: помилка кілера, удача, але не інсценування Погляд

19:10

Четверта хвиля COVID-19 і 15-18 тис. заражень на добу: вчені зробили прогноз про ситуацію в Україні Відео

19:09

Мерзли на вулиці 18 годин: в Івано-Франківську батьки всю ніч стояли в черзі заради запису в садок Фото Відео

19:02

"Понти будеш бити у себе на районі": викладачка у Дніпрі обматюкала студента за запізнення Відео

18:31

Більше сотні Нацгвардійців і огляд кожного авто: ексклюзивні кадри з місця замаху на Шефіра Фото Відео

18:24

"Метінвест" побудує новий прокатний цех: викиди будуть в 1,5-3 рази нижче допустимих норм

18:13

Привітання з днем весілля: в прозі, своїми словами і в віршах - душевні побажання молодятам

Реклама
18:01

Потап зробив синові на 13-річчя недитячий подарунок, про який мріє кожен підліток

17:49

Група Метінвест сплатила до бюджету $500 млн податку на прибуток

17:48

"Влади олігархів в Україні не більше не буде": Зеленський оголосив ультиматум великому бізнесу

17:40

Інвестиції в металургію в першому півріччі перевищили 34 мільярди гривень

17:33

Замах на Шефіра і патрони з гільзами: ЗМІ дізналися про "докази", за якими можна вийти на кілера Фото Відео

17:05

Як зняти обручку з пальця: 7 швидких способів

17:03

Секретар РНБО назвав ухвалення закону про олігархів найважливішим днем у новітній історії України

16:48

Запровадять коди і нові обмеження: в Україні оновлюють водійські права Відео

16:39

Лікування коронавірусу: лікар розповів, як і за скільки часу можна побороти хворобу

16:36

Штраф у 17 тисяч гривень і мільярди для держави: в Україні з'являться платні дороги Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти