У Москві 13-річний аутист викинув свою новонароджену сестру з 7-го поверху

Підліток викинув свою сестру з вікна в Москві / mk.ru

У Москві сталася трагедія, там 13-річний підліток з аутизмом викинув з вікна свою новонароджену сестру.

Подія трапилася в неділю, 11 липня в російській столиці на вулиці Лівобережній, пише телеграм-канал 112.

Новонародженій дитині було всього 8 днів. Вона загинула в результаті падіння з сьомого поверху.

Відзначається, що мати дітей в момент трагедії перебувала вдома, проте не встигла встежити за дитиною.

Слідчий комітет порушив кримінальну справу про заподіяння смерті з необережності. Причини трагедії з'ясовуються.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Одесі трирічна дівчинка випала з вікна багатоповерхового будинку, але дивом вижила.

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Дитина випала з вікна квартири на дев'ятому поверсі. Подія не закінчилася трагедією-дівчинка впала на клумбу і залишилася в живих.

Аутизм: розлад, який виникає через порушення розвитку головного мозку. При такому синдромі спостерігається виражений дефіцит емоційних проявів і сфери спілкування. Для страждає аутизмом людини характерні обмежені інтереси і повторювані дії. Ознаки починають проявлятися вже у віці до трьох років.