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У Москві допустили рандеву Байдена з Путіним в одній з дипломатичних столиць Європи

18 травня 2021, 13:00

У Кремлі кажуть, що остаточної домовленості про місце проведення російсько-американського саміту немає. У МЗС Росії зустріч Путіна і Байдена допускають.

Байден Путін
У Москві допустили рандеву Байдена з Путіним в одній з дипломатичних столиць Європи / Reuters

Президент США Джо Байден і глава Кремля Володимир Путін можуть зустрітися в одній з дипломатичних столиць Європи, заявив заступник голови російського МЗС Сергій Рябков. Він зазначив, що на сьогодні конкретних домовленостей про дату немає.

"Зараз опрацьовуються різні аспекти цього питання. Ми зафіксували все, що говорилося на цю тему американською стороною, у тому числі на найвищому рівні... якщо і коли остаточна домовленість про саміт буде досягнута, підготовка буде глибокою і зажадає певного часу", - сказав Рябков, його цитує РИА Новости.

За його словами, майбутній саміт розглядається як найбільший захід у відносинах Росії та США. Але поки немає ніякої ясності про час і місце проведення зустрічі Байдена і Путіна. Рябков додав, що якщо домовленість буде досягнута, зустріч пройде в одній з "дипломатичних столиць Європи".

Також не виключено, що саміт може прийняти Швейцарія.

Водночас прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що остаточної домовленості про місце проведення російсько-американського саміту немає, щойно і якщо вона буде - піде відповідне повідомлення.

"Мені як і раніше нічого повідомити з цього приводу. Я пропоную не гадати на кавовій гущі. Щойно і якщо остаточна домовленість буде досягнута, ми зробимо відповідне повідомлення", - сказав Пєсков журналістам у відповідь на питання, чи дійсно сторони розглядають Швейцарію для проведення саміту.

Зустріч Путіна і Байдена - про що йшлося раніше:

новини Росії Володимир Путін Джо Байден Дмитро Пєсков
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