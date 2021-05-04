У Москві горів готель: розкрито кількість жертв та можливу причину пожежі

У Москві була смертельна пожежа в готелі / instagram.com/mchs_mo

У столиці Росії Москві сталася пожежа в готелі під назвою Вечный зов, загинули дві особи, а 18 – постраждали. Зокрема, є 10 постраждалих дітей. Серед жертв неповнолітніх немає.

Жертви пожежі в Москві – двоє дорослих, вони померли у лікарні, пише ТАСС з посиланням на відомості екстрених служб.

За словами співрозмовника агентства, одна з версій причини пожежі в готелі – коротке замикання.

У Слідчому комітеті РФ стверджують, що у результаті загоряння є лише одна жертва.

У Міністерстві надзвичайних ситуацій повідомляли, що пожежа у Москві почалася у вівторок, 4 травня, о 03:27, і вогонь охопив площу 100 кв. метрів.

У відомстві уточнили, що пожежа була на першому поверсі, і вогонь охопив частину коридору.

Журналісти дізналися, що у результаті пожежі було сильне задимлення – дим був на всіх поверхах готелю.

Пожежу вже загасили. Під час інциденту у готелі перебували понад 300 осіб, у тому числі – більше ніж 100 дітей.

Пожежа в московському готелі – відео з місця надзвичайної події

Довідка. Готель Вечный зов в Москві розташований за адресою 6-а Кожухівська вулиця, 26, пише booking.com. Вечный зов – це готель, який знаходиться у п'ятиповерховій будівлі. До Кремля від готелю лише вісім кілометрів.