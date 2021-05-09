У Москві зганьбилися під час параду 9 травня із БМП, яка заглухла

БМП-3 / zaoyouxi.com

У Москві 9 травня під час параду військової техніки одна з бронемашин зламалася і не змогла зрушити з місця.

Як повідомляє Telegram-канал Підйом, інцидент стався в неділю вранці, 9 травня, на Тверській вулиці в столиці РФ.

Зазначимо, що конфуз стався перед початком проходження військової техніки по Красній площі.

На опублікованому відео відображено, що до техніки відразу ж підбігли військовослужбовці, а командир бронемашини, що знаходиться всередині, подавав сигнали про допомогу.

Додамо, що судячи з усього інцидент стався з БМП-3 армії РФ.

Довідка: БМП — 3-радянська і російська бойова броньована гусенична машина, призначена для транспортування особового складу до переднього краю і спільних дій з танками в бою.У 1987 році вона була прийнята на озброєння Радянської Армії. Перебуває на озброєнні армій багатьох країн, у тому числі України.

Нагадаємо, 9 травня в Росії відзначають 76-ту річницю Перемоги. У Москві з цього приводу пройшов парад. З трибуни до глядачів параду звернувся глава Кремля Володимир Путін.