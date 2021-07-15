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У Москві від коронавірусу помер Петро Мамонов - легендарний музикант та актор

15 липня 2021, 17:33

У російській столиці на тлі зараження коронавірусом COVID-19 на 71-му році життя помер легендарний російський рок-музикант і актор Петро Мамонов.

Мамона
Петро Мамонов / УНІАН

У московській лікарні помер Петро Мамонов - легендарний російський рок-музикант (колишній лідер колективу Звуки Му). Про це повідомляє агентство Інтерфакс з посиланням на його дружину Ольгу.

За її словами, смерть настала на тлі зараження коронавірусом COViD-19 помер у четвер у віці 70 років.

"Нічого хорошого, все гірше і гірше. Гаряча лінія на сьогоднішній момент повідомила, що стан вкрай важкий, дихання повністю на ШВЛ. Там набагато все складніше пішло з учорашнього дня. Але мені син заборонив говорити, а то шоу почнеться якесь. Я згодна з ним", — говорила Ольга Мамонова напередодні.

Крім успішної музичної кар'єри (як з групою Звуки Му, так і сольно) Мамонов відомий ще й акторською кар'єрою з кіно. Він грав у фільмах Таксі-блюз, Острів, пил, цар і Шапіто-шоу.

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Нагадаємо, взимку 2020 року прикордонники заборонили на три роки в'їзд в Україну російському рок-музиканту Петру Мамонову за незаконне відвідування анексованого Росією Криму.

У березні 2021 року трагічно загинув Олександр Липницький - колишній багаторічний соратник Мамонова по колективу Звуки Му.

Липницький пропав на Москві-річці після того, як відправився кататися на лижі зі своїм собакою. Лише через кілька днів водолазам вдалося виявити його тіло.

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