УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

У Москві розкрили плани з підготовки відключення РФ від SWIFT

31 травня 2021, 10:17

У РФ запанікували через новий виток "санкційної спіралі".

У РФ готуються до відключення від SWIFT
РФ можуть відключити від системи SWIFT / Reuters

Москва готується до можливого відключення Росії від системи SWIFT, заявив глава департаменту економічного співробітництва Міністерства закордонних справ РФ Дмитро Біричевський.

Як підкреслив він в інтерв'ю РІА Новості, в країні вже почалася робота зі створення альтернативної SWIFT системи.

Він уточнив, що поки мови про відключення Росії від системи не йде, "але готуватися, з урахуванням непередбачуваності ситуації, до цього обов'язково треба".

"Росія цим займається вже досить тривалий час, оскільки це об'єктивна необхідність", — додав дипломат.

Біричевський також заявив про загрозу залучення системи SWIFT в "санкційну спіраль" проти Москви.

Він нагадав, що загрози відключення Росії від системи часто звучать від США та інших країн.

"Те, що застосовують наші західні партнери, це, скоріше, бар'єри з метою захисту власних виробників і захисту власних інтересів на світовій арені. Є побоювання, що система SWIFT може бути залучена в цю " санкційну спіраль"", — резюмував Біричевський.

читайте такожУ Москві закотили істерику після загрози Брюсселя відключити РФ від SWIFT

Погіршення відносин між Євросоюзом і РФ:

новини Росії SWIFT
Зараз ви переглядаєте новину «У Москві розкрили плани з підготовки відключення РФ від SWIFT». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
У моду на літо 2021 увійшли слінгбеки – туфлі казкової краси з 40-х, які залишив нам ДіорУ моду на літо 2021 увійшли слінгбеки – туфлі казкової краси з 40-х, які залишив нам Діор Місячний календар стрижок на червень 2021: щасливі дні для стрижкиМісячний календар стрижок на червень 2021: щасливі дні для стрижки Чотири ознаки того, що ви їсте занадто багато клітковиниЧотири ознаки того, що ви їсте занадто багато клітковини Дуже близько ретроградний Меркурій 2021 – дати, і вибухи яких "бомб" загрожуютьДуже близько ретроградний Меркурій 2021 – дати, і вибухи яких "бомб" загрожують День захисту дітей та День батьків 2021: особливості та найкращі привітанняДень захисту дітей та День батьків 2021: особливості та найкращі привітання

Останні новини

10:28
Під патронатом Порошенка: Медведчук домовлявся про закупівлю вугілля в ОРДЛО - ЗМІ
10:12
Небо заплаче грозами: українців попередили про погіршення погоди Відео
10:12
Гороскоп на завтра 2 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: грошовий заліт та заборонені покупки Відео
10:09
Пенсії, тарифи й YouTube: що змінюється з 1 червня 2021 року в Україні Відео
10:09
Океан Ельзи і Alyona Alyona випустили пісню до Дня захисту дітей у світі Відео
Реклама
10:05
Гороскоп на червень 2021: чого остерігатися та як розпланувати свій місяць
09:45
"Зупини лося": нардеп від Слуги народу потрапив у скандал з нахабним паркуванням Відео
09:33
Посівний календар на червень 2021: що робити в городі і в саду Відео
09:05
Магнітна буря з 1 червня 2021 вдарить по нервах і здоров'ю: що робити Відео
09:01
Оборзіли і спалили все дотла: в РФ Медведєв вилаяв країни Заходу Відео
08:57
Заспокоювали газом: епічна бійка власників собак у Києві потрапила на відео Відео
08:48
Гороскоп на 1 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: дві заборони у коханні та нежданий дохід Відео
08:21
Путін вже може не поспішати з Союзною державою Погляд
08:17
В Україні підскочило число заражень і смертей від коронавірусу Відео
08:15
Чому Литва позбавила Шарія прав політичного біженця - відповідь юриста Відео
07:52
Ткнули носом у Сирію: Анкара різко відповіла на закиди Москви через Україну Відео
07:52
Три вправи, які збільшать груди, і інші способи зробити її більше Відео
07:18
Смерть онука Філімонова: стала відома дата похорону Евана Григора Відео
07:07
Послаблення карантину в Україні: чому зарано чекати скасування обмежень Погляд
06:48
Українців попередили про рекордні + 40 градусів і назвали терміни Відео
Реклама
06:12
У моду на літо 2021 увійшли зручні та трохи громіздкі кросівки з 90-х, які обожнювала Леді Ді Фото Відео
06:06
Сезонна алергія: найкраща дієта, щоб стримати кашель і чхання Відео
06:02
Вчені з'ясували, як впливають на здоров'я вечірні тренування Відео
05:31
Зірка Кварталу топлес вразила красою на ніжному весняному фото
04:30
Усунення Лукашенка: у РФ розкрили план спецоперації Путіна по Білорусі Відео
04:09
У моду на літо 2021 повернулася стрижка боб в стилі невгамовних 90-х, яку носили Бекхеми Фото Відео
03:02
Як зменшити ознаки старіння - відповідь вчених Відео
02:14
Дружина Реброва сексуально показала тіло поки засмагала в Туреччині
00:47
Україна підкладе свиню Лукашенку, позбавивши його почесного звання в КНУ Відео
00:26
Привітання з першим днем літа - листівки та тексти Фото
31 травня, понеділок
23:59
Лікарі розповіли, кому не можна їсти шпинат і в чому його небезпека Відео
23:30
Помилки минулого дадуть про себе знати: що обіцяє Водоліям гороскоп на червень-2021
23:24
В Україні запропонували новий формат переговорів щодо Донбасу та Криму Відео
23:07
Гороскоп на червень для всіх знаків: Рибам буде фартити, а Близнюки стануть жертвою затемнення
22:56
Зеленський назвав головну загрозу для України Відео
22:53
Під Києвом батько здавав у сексуальне рабство двох дочок, їх ґвалтував 53-річний педофіл Відео
22:20
Як спати в спеку: прості лайфхаки охолодити себе і кімнату Відео
22:16
Сім'я не може поховати відомого українського письменника: названа причина
22:04
Україну затопить і налетить небезпечний потужний шторм Відео
21:50
Світ відповість ляпасом на ласку: що обіцяє Козерогу гороскоп на червень 2021
Реклама
21:27
Путін під час зустрічі принижував та знущався над Лукашенком - опозиціонер Відео
21:26
Вакцинація від Covid-19 без побічних ефектів: про що це говорить Відео
21:22
Детальний місячний календар на червень 2021: щасливі кольори та випадковий пристріт
21:14
Що не можна робити в будинку, щоб не порушити його енергію Відео
21:11
З'явився дебютний трейлер тактичної RPG Relayer в меха-сетингу Відео
20:59
Чотири швидкі способи підвищення рівня заліза Відео
20:46
Під Одесою п'яні Чоловіки на кладовищі відкрили стрілянину по людях
20:33
У Хмельницькому підлітки зайнялися сексом на вулиці прямо біля церкви Відео
20:32
Син порізав ножем сплячих батьків у Тернопільській області, вони в дуже важкому стані Відео
20:21
"Вперше чую": Шарій відреагував на оголошення персоною нон ґрата в Литві Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти