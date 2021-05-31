У Москві розкрили плани з підготовки відключення РФ від SWIFT

РФ можуть відключити від системи SWIFT / Reuters

Москва готується до можливого відключення Росії від системи SWIFT, заявив глава департаменту економічного співробітництва Міністерства закордонних справ РФ Дмитро Біричевський.

Як підкреслив він в інтерв'ю РІА Новості, в країні вже почалася робота зі створення альтернативної SWIFT системи.

Він уточнив, що поки мови про відключення Росії від системи не йде, "але готуватися, з урахуванням непередбачуваності ситуації, до цього обов'язково треба".

"Росія цим займається вже досить тривалий час, оскільки це об'єктивна необхідність", — додав дипломат.

Біричевський також заявив про загрозу залучення системи SWIFT в "санкційну спіраль" проти Москви.

Він нагадав, що загрози відключення Росії від системи часто звучать від США та інших країн.

"Те, що застосовують наші західні партнери, це, скоріше, бар'єри з метою захисту власних виробників і захисту власних інтересів на світовій арені. Є побоювання, що система SWIFT може бути залучена в цю " санкційну спіраль"", — резюмував Біричевський.

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