У Москві розкрили плани з підготовки відключення РФ від SWIFT

У РФ запанікували через новий виток "санкційної спіралі".
Москва готується до можливого відключення Росії від системи SWIFT, заявив глава департаменту економічного співробітництва Міністерства закордонних справ РФ Дмитро Біричевський.
Як підкреслив він в інтерв'ю РІА Новості, в країні вже почалася робота зі створення альтернативної SWIFT системи.
Він уточнив, що поки мови про відключення Росії від системи не йде, "але готуватися, з урахуванням непередбачуваності ситуації, до цього обов'язково треба".
"Росія цим займається вже досить тривалий час, оскільки це об'єктивна необхідність", — додав дипломат.
Біричевський також заявив про загрозу залучення системи SWIFT в "санкційну спіраль" проти Москви.
Він нагадав, що загрози відключення Росії від системи часто звучать від США та інших країн.
"Те, що застосовують наші західні партнери, це, скоріше, бар'єри з метою захисту власних виробників і захисту власних інтересів на світовій арені. Є побоювання, що система SWIFT може бути залучена в цю " санкційну спіраль"", — резюмував Біричевський.
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Погіршення відносин між Євросоюзом і РФ:
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- В кінці квітня Росія ввела санкції проти 8 громадян Європейського Союзу. Внаслідок цього віце-президенту Єврокомісії вірі Юровій і главі Європарламенту Давиду Сассолі заборонили в'їзд на територію Російської держави.
- Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель піддав критиці рішення Росії і заявив, що Москва замість пошуку компромісу вирішила піти на конфронтацію з Брюсселем.