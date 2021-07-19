У Москві українець зіштовхнув колишню з 15-го поверху і зістрибнув слідом

Громадянин України Дмитро Титаренко заїхав до екс-коханої, між ними стався конфлікт.
У неділю ввечері, 18 липня, у Москві чоловік і жінка випали з вікна багатоповерхового житлового будинку і розбилися на смерть.
Трагедія сталася на вулиці Борисівські ставки близько 21:00. За попередніми даними, загиблі перебували в романтичних стосунках один з одним, повідомляє ТАРС.
Як уточнює Рен ТВ, 40-річний громадянин України Дмитро Титаренко заїхав до екс-коханої, щоб забрати свої речі. Але між ним і 32-річною Юлією Кузьміною почався конфлікт, який чули сусіди.
На грунті раптово виниклих особистих неприязних відносин чоловік штовхнув дівчину з висоти 15-го поверху, пояснила старший помічник керівника ГСУ СК РФ по Москві Юлія Іванова.
Очевидно, після того, що сталося він сам зістрибнув з висоти. За фактом події порушено кримінальну справу.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Москві сталася трагедія, там 13-річний підліток з аутизмом викинув з вікна свою новонароджену сестру.
Новонародженій дитині було всього 8 днів. Вона загинула в результаті падіння з сьомого поверху.
Відзначається, що мати дітей в момент трагедії перебувала вдома, проте не встигла встежити за дитиною.