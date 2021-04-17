У Москві заговорили про угоду з США в обмін на відмову від підтримки "ЛДНР"

Джо Байден і Володимир Путін / Reuters

Терористичний "ДНР" і " ЛНР" можуть стати розмінною монетою у великому обміні між США і Росією.

Як пише сенатор РФ Олексій Пушков у своєму Telegram-каналі, зацікавленість президента США Джо Байдена в саміті з російським колегою Володимиром Путіним може мати несподівану причину.

Російський сенатор не виключив, що американський президент бачить у зустрічі з Путіним можливість повернути Росію в "світову спільноту". На його думку, Байден за це вимагатиме від Москви відмовитися від підтримки терористичних "ДНР" і "ЛНР".

Пушков упевнений, що ідея саміту пов'язана з ескалацією конфлікту на Донбасі, наслідки якого можуть негативно відбитися і на позиціях Вашингтона.

Він додав, що ескалація на Донбасі може стати сильним ударом по позиціях США.

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