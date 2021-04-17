У Москві заговорили про угоду з США в обмін на відмову від підтримки "ЛДНР"

Ескалація на Донбасі може стати сильним ударом по позиціях США, впевнений Олексій Пушков.
Терористичний "ДНР" і " ЛНР" можуть стати розмінною монетою у великому обміні між США і Росією.
Як пише сенатор РФ Олексій Пушков у своєму Telegram-каналі, зацікавленість президента США Джо Байдена в саміті з російським колегою Володимиром Путіним може мати несподівану причину.
Російський сенатор не виключив, що американський президент бачить у зустрічі з Путіним можливість повернути Росію в "світову спільноту". На його думку, Байден за це вимагатиме від Москви відмовитися від підтримки терористичних "ДНР" і "ЛНР".
Пушков упевнений, що ідея саміту пов'язана з ескалацією конфлікту на Донбасі, наслідки якого можуть негативно відбитися і на позиціях Вашингтона.
Він додав, що ескалація на Донбасі може стати сильним ударом по позиціях США.
читайте такожУ Байдена заговорили про нові санкції проти РФ і поставили умову Москві
Нові санкції США проти Росії:
- Президент США Джо Байден підписав нове розпорядження про санкціях проти РФ 15 квітня.
- Росію карають за дії її уряду і спецслужб проти суверенітету та інтересів США (підрив проведення вільних виборів, участь у зловмисних кібератаці проти США, корумпування іноземних урядів, порушення міжнародного права).
- Санкції накладені на вісім фізичних і юридичних осіб, пов'язаних з триваючою російською окупацією і репресіями в Криму.
- Заборонено фінансовим установам США брати участь на первинному ринку рублевих або нерублевих облігацій РФ, випущених після 14 червня 2021 р.
- Санкції накладені на шість російських технологічних компаній, які надають підтримку кіберпрограмі російських спецслужб.
- Накладено санкції на 32 юридичних і фізичних осіб, які здійснюють спрямовані урядом Росії спроби вплинути на президентські вибори в США.
- США висилають десять співробітників з російської дипломатичної місії у Вашингтоні. В особовому складі є представники російських спецслужб, вказується в повідомленні.