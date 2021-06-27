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У Москві жорстоко побили білоруського коміка через жарт про росіян

27 червня 2021, 21:46

Ідрак розповідав, як людині південного походження важко зняти квартиру в російській столиці.

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У Москві побили коміка з Білорусі

У Москві сьогодні жорстоко побили білоруського стендапера азербайджанського походження Ідрака Мірзалзаде, розповів він сам в Instagram.

На коміка напали через його жарти в програмі під назвою "Розгони", де він нібито образив "російський народ".

Ідрак розповідав, як людині південного походження важко зняти квартиру в російській столиці.

Він сказав, що виявив матрац, забруднений калом, коли в кінцевому підсумку знайшов собі житло. Комік припустив, що росіяни "обмазуються гівном і лягають спати".

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Мірзалзаде стверджує, що тільки за останній місяць на його адресу приходило декілька тисяч погроз. Зокрема, погрози надходили після того, коли деякі російські журналісти, включаючи Володимира Соловйова, виставили його русофобом, вирвавши жарт про росіян з контексту.

За словами коміка, напад на нього мотивували грошовою винагородою. Він зазначає, що ніхто з людей, які писали йому образи і погрози, не ознайомилися ні з передачею, звідки вирізали фрагмент із його виступом, ні з контекстом.

При цьому Мірзалізаде спілкувався з деякими людьми, які починали йому погрожувати і разом вони приходили до висновку, що журналісти ввели громадськість в оману.

Комік стверджує, що зіткнувся з радикальними рухами, що займаються цькуванням людей за расовими, статевими та іншими ознаками.

Як раніше писав Главред,у Києві в районі житлового масиву бритоголовий чоловік жорстоко побив молодого хлопця через нестандартну зовнішність.

Інцидент стався на проспекті імені Петра Григоренка. Нападник побив хлопця у під'їзді будинку №12.

У повідомленні під відео вказали, що чоловік почав чіплятися до хлопця ще біля під'їзду. Він зайшов разом з потерпілим всередину, а потім в холі біля ліфта його побив. Причиною нападу була нестандартна зовнішність киянина.

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