Україна вступить до НАТО: Альянс дав обіцянку Києву щодо ПДЧ

Україна приєднатися до НАТО шляхом надання ПДЧ - Альянс / УНІАН

На саміті НАТО, який відбувся у понеділок, 14 червня, країни-учасниці колективного блоку безпеки підтвердили намір у майбутньому прийняти Україну до Північноатлантичного альянсу. Київ приєднається до Альянсу шляхом надання ПДЧ. Однак наразі українській державі слід зосередитися на реформах.

"Ми підтверджуємо рішення, прийняте на саміті у Бухаресті у 2008 році, про те, що Україна стане членом Альянсу через План дій щодо членства (ПДЧ) як невід'ємної частини цього процесу. Ми підтверджуємо всі елементи цього рішення, а також інших рішень, у тому числі і те, що кожен партнер буде оцінюватися по достоїнству", - вказано у підсумковій заяві Альянсу.

Крім того, держави Північноатлантичного альянсу підтримали право Києва самостійно вирішувати питання свого політичного майбутнього і міжнародного політичного курсу.читайте такожУкраїна різко звернулася до НАТО і оголосила про зміну планів щодо співпраці з Альянсом

У документі наголошується, що програми співпраці в рамках Комісії НАТО – Україна (NUC) залишаться механізмом, на базі якого продовжиться шлях інтеграції України до колективного блоку безпеки Заходу.

"Україна повинна повною мірою використовувати всі інструменти, доступні в рамках NUC, для досягнення своєї мети з реалізації принципів і стандартів НАТО", - сказали в НАТО і додали, що для повноцінного вступу України до Альянсу Києву слід виконати низку вимог. Серед них - реформа СБУ, зміни у сфері децентралізації влади та інші кроки.читайте також"Українці в небезпеці": Єрмак пояснив, чому країні терміново потрібна "парасолька" НАТО

Також у заяві підкреслюється, що статус України як держави-партнера НАТО позитивно позначається на співпраці Києва з Північноатлантичним альянсом.

Інтеграція України до НАТО

7 червня в Північноатлантичному альянсі сказали, що Україні і Грузії не буде надано Плану дій щодо вступу до НАТО на саміті ц Брюсселі. Країни-учасниці Альянсу наразі не готові піти на реалізацію такого рішення.

8 червня президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з американським главою держави Джо Байденом виступив з ініціативою створення "дорожньої карти" щодо вступу Києва до НАТО з конкретною прив'язкою до календарних дат.

14 червня Володимир Зеленський закликав Байдена і США чітко відповісти на питання, яи готові в НАТО надати Україні План дій щодо членства в Північноатлантичному альянсі. На його думку, Київ у цій ситуації повинен отримати чітку відповідь.