У НАТО оголосили про умову Росії щодо України та захопленого Криму

Північноатлантичний альянс підтримав нові санкції США проти РФ.
НАТО підтримує рішення президента США Джо Байдена про підписання нових санкцій щодо Росії. Колективний блок безпеки закликає Москву в негайному порядку припинити провокації щодо України і на території окупованого Криму.
У заяві Північноатлантичного альянсу йдеться про те, що колективний блок безпеки вітає нові санкції США проти Росії, яка продовжує порушувати територіальну цілісність і суверенітет України і Грузії.
"Союзники по НАТО підтримують і солідарні зі Сполученими Штатами після анонсу 15 квітня дій з реагування на дестабілізуючу діяльність Росії", - стверджують в організації.читайте такожУ Путіна зробили нову заяву про війська РФ біля кордонів України
Колективний блок безпеки також закликає Росію в негайному порядку перейти до виконання своїх міжнародних зобов'язань. Російська влада повинна припинити провокації проти України, знизити рівень напруженості в прикордонних з українською державою територіях і в анексованій АР Крим.
"Ми також закликаємо Росію припинити свої провокації і негайно знизити напруженість на кордонах України і в незаконно анексованому Криму", - підкреслюється у заяві.
Відносини США і Росії
- Президент США Джо Байден в інтерв'ю американським ЗМІ 17 березня побічно назвав "вбивцею" російського главу держави Володимира Путіна
- У зв'язку з цією заявою Росія 18 березня прийняла рішення відкликати посла Анатолія Антонова до Москви для проведення консультацій.
- У відповідь Путін сказав Байдену, що "хто так обзивається, той сам так називається" і побажав йому здоров'я.
- 13 квітня відбулися телефонні перемовини Байдена і Путіна, під час яких президент США закликав Путіна знизити напруженість у зв'язку з ситуацією щодо військ РФ біля кордонів України. Також Байден запропонував Путіну провести перемовини в одній з європейських країн.
- 15 квітня США впровадили нові санкції проти Росії за звинуваченням у втручанні в американські вибори і здійсненні кібератак. Під американські обмеження потрапили 6 російських технологічних компаній а також 32 фізичних і юридичних особи .Крім цього прийнято рішення про висилку з Америки 10 російських дипломатів.