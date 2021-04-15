У НАТО оголосили про умову Росії щодо України та захопленого Криму

У НАТО закликали Росію припинити провокації проти України / Reuters

НАТО підтримує рішення президента США Джо Байдена про підписання нових санкцій щодо Росії. Колективний блок безпеки закликає Москву в негайному порядку припинити провокації щодо України і на території окупованого Криму.

У заяві Північноатлантичного альянсу йдеться про те, що колективний блок безпеки вітає нові санкції США проти Росії, яка продовжує порушувати територіальну цілісність і суверенітет України і Грузії.

"Союзники по НАТО підтримують і солідарні зі Сполученими Штатами після анонсу 15 квітня дій з реагування на дестабілізуючу діяльність Росії", - стверджують в організації.читайте такожУ Путіна зробили нову заяву про війська РФ біля кордонів України

Колективний блок безпеки також закликає Росію в негайному порядку перейти до виконання своїх міжнародних зобов'язань. Російська влада повинна припинити провокації проти України, знизити рівень напруженості в прикордонних з українською державою територіях і в анексованій АР Крим.

"Ми також закликаємо Росію припинити свої провокації і негайно знизити напруженість на кордонах України і в незаконно анексованому Криму", - підкреслюється у заяві.

Відносини США і Росії